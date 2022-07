Oroscopo Paolo Fox settimana dal 11 al 17 luglio 2022: previsioni per tutti i segni

Leggi l’oroscopo di Paolo Fox per la settimana dal 11 al 17 luglio 2022, rivolto a tutti i segni dello zodiaco. Quali sorprese o grattacapi ti riserveranno i pianeti nelle prossime giornate? Se vuoi scoprirlo in anticipo, non perderti le seguenti anticipazioni astrologiche tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per la settimana, segno per segno.

Ariete

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox la settimana sarà molto interessante, soprattutto per gli Ariete desiderosi di rimettersi in gioco. Mercoledì potresti avere qualche uscita di troppo o discussioni inerenti le spese. Intrigante in amore la giornata di venerdì: sfruttala al meglio, organizzando qualcosa di speciale. Un po’ di stanchezza si farà sentire tra mercoledì e giovedì: meglio fare attenzione.

Toro

La settimana ti regalerà buone risorse, soprattutto tra martedì e mercoledì. In amore Marte nel segno risveglierà la passiona di molti Toro. Le storie nate da poco potranno prendere il volo. Occhio a giovedì e venerdì, perché saranno due giornate particolarmente polemiche. Ti converrà provare a farti scivolare le cose addosso ed evitare gli scontri diretti.

Gemelli

La settimana partirà con il piede sbagliato. Lunedì, infatti, la Luna sarà in opposizione e potrebbe suscitarti un certo nervosismo: meglio fare attenzione nei rapporti con gli altri. Per fortuna, già da martedì l’umore migliorerà di gran lunga. Giovedì e venerdì due splendide giornate: le stelle, Venere fra tutte, favoriranno le storie d’amore, i nuovi incontri.. Dovresti approfittarne. Weekend sottotono.

Cancro

La prossima settimana ti incoraggerà a riprendere in mano la tua situazione professionale e cominciare a riorganizzarla. Qualcuno sarà in cerca di un nuovo ruolo, gruppo o progetto da avviare. Martedì e mercoledì la Luna opposta ti darà del filo da torcere: meglio fare lo stretto necessario e niente di più. Sabato e domenica saranno 48 ore importanti per l’amore.

Leone

Come indica l’oroscopo di Paolo Fox la settimana comincerà con una Luna molto intrigante. Lunedì si preannuncia una giornata interessante, sia in amore sia nel lavoro. Chissà che non nasca qualche storia in maniera del tutto inaspettata! Tra giovedì e venerdì potrebbe emergere un po’ di agitazione o di stanchezza fisica. Meglio usare cautela ed evitare decisioni azzardate. Sii prudente con le spese.

Vergine

Lunedì occorrerà particolare cautela in amore, perché la Luna contraria potrebbe provocare qualche discussione accesa. Mercoledì e giovedì si preannunciano due giorni molto interessanti per la tua professione. Chi ha in mente di cambiare gruppo, dovrebbe decidersi. Chi, invece, è alla ricerca di un nuovo impiego, potrà muoversi in questi giorni. Ancora un po’ di stanchezza fino a metà mese, poi potrai cominciare a recuperare anche a livello psicofisico.

Bilancia

La settimana comincerà in maniera molto attiva. Lunedì sarà una giornata proficua per la tua professione. Ottimo momento per avanzare una richiesta o fissare un incontro di lavoro. Venerdì e sabato, invece, saranno 48 ore particolarmente intriganti in amore. Venere regalerà più passione e voglia di amare. Chi è alla ricerca dell’anima gemella dovrebbe provare a mollare un po’ della sua naturale diffidenza e vivere di più alla giornata, senza porsi troppi dilemmi.

Scorpione

La tua settimana inizierà alla grande. Già da lunedì sarai particolarmente attivo sul lavoro. Giornata stimolante per i contratti, gli accordi e i progetti professionali. Mercoledì sarai sostenuto da un cielo di grande forza: sfrutta la giornata al meglio, se dovrai chiudere un accordo o fissare un appuntamento importante. Sabato e domenica, invece, saranno 48 ore all’insegna dell’amore. Favoriti i nuovi incontri per chi è solo da tempo.

Sagittario

Secondo le previsioni astrologiche di Paolo Fox la settimana sarà molti stimolante, soprattutto sul fronte lavorativo. Lunedì la Luna nel segno ti regalerà una buona dose di energia, di voglia di fare e di metterti in gioco. Per molti Sagittario questi giorni regaleranno un nuovo inizio. Interessanti le giornate di giovedì e venerdì. In amore, invece, sarà una settimana di piccole tensioni, malintese e divergenze. Per fortuna Giove schermerà le problematiche più grandi. Tieni duro! Dal 19 tutto diventerà più facile.

Capricorno

La settimana comincerà molto bene. Lunedì ti sveglierai ancora pieno di forza e di energia. Certo, non tutti i tuoi problemi pratici saranno superati. Ci sarà chi dovrà accettare di buon grado un cambiamento di lavoro, anche se non lo avrà deciso lui. Fai attenzione alle spese di troppo, soprattutto tra martedì e giovedì. Sabato e domenica intriganti in amore: dovresti organizzare qualcosa di speciale con la persona amata.

Acquario

La tua settimana comincerà con più energia. Lunedì una Luna positiva ti regalerà una bella carica di energia e vitalità in più. Tornerà la voglia di rimettersi in gioco in amore, per chi è solo da tempo, di vivere una storia avventurosa, trasgressiva. Cresce il desiderio di fare qualcosa di nuovo, di viaggiare. Venerdì potresti sentirti un po’ confuso, distratto: occorrerà particolare prudenza, nello svolgere le attività d ogni giorno. Rimanda le decisioni importanti a una giornata migliore.

Pesci

Lunedì la Luna in Sagittario potrebbe suscitare un po’ di nervosismo, soprattutto in amore e in famiglia. Ti converrà avere particolare prudenza. Sul fronte lavorativo potrai contare su un bel Mercurio che resterà in buona posizione fino al 19. Sabato e domenica il passaggio della Luna nel tuo cielo potrebbe risvegliare un sentimento. Perché non organizzi qualcosa di speciale per il weekend?