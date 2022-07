Ci sono degli alimenti che favoriscono la formazione di questo brutto inestetismo, quindi basterebbe eliminarli per ridurre la cellulite ed avere risultati già dopo una settimana.

Ovviamente la cellulite è un problema che va oltre l’alimentazione, ma con pochi accorgimenti si può migliorare la situazione. Vuoi sapere quali sono questi alimenti?

Alimenti da eliminare per la cellulite

Sarà necessario eliminare in primis alimenti grassi e ricchi di sale. Ecco quali sono:

cibi fritti

alcol e bevande gassate

carni grasse

caffè in eccesso

dolci e caramelle

hamburger

merendine zucchero raffinato

salumi e affettati ricchi di sale.

Cosa potresti mangiare per migliorare la situazione?

Si può integrare alla solita alimentazione thè verde o infusi di erbe che aiutano l’eliminazione di tossine. Sarà importante mangiare più porzioni di frutta come kiwi, ciliegie, frutti di bosco, pompelmo rosa, prugne, e verdure come: radicchio, pomodori, lattuga, finocchi, peperoni e tuberi.

E’ importante evitare indumenti che ostacolano la circolazione linfatica. Bere tanta acqua è alla base dell’operazione per smaltirla.

Come allenarsi per ridurre la cellulite?

Per ridurre la cellulite esistono esercizi mirati come affondi e squat, che vanno a lavorare proprio quei muscoli. Gli squat infatti si considerano sono efficaci come brucia grassi. Gli affondi invece rafforzano glutei e cosce. Si possono fare tranquillamente a casa davanti allo specchio senza dover necessariamente andare in palestra.

Eseguire questi esercizi insieme ad un’alimentazione equilibrata, si può ridurre la buccia d’arancia nel migliore dei modi. Ovviamente se la situazione è grave, bisogna consultare comunque un medico e trattare adeguatamente la zona.

Oltre a squat e affondi, ci sono degli sport che possono essere utili sia per dimagrire, sia per eliminare questo problema, ecco quali sono:

camminata veloce : un ora per tre volte a settimana, è ottima per rassodare i muscoli e migliorare la pressione sanguigna. Inoltre ossigena i tessuti e favorisce il ristagno dei liquidi senza provocare ritenzione.

: un ora per tre volte a settimana, è ottima per rassodare i muscoli e migliorare la pressione sanguigna. Inoltre ossigena i tessuti e favorisce il ristagno dei liquidi senza provocare ritenzione. bicicletta e cyclette : entrambe se fatte con costanza possono migliorare il tono dei muscoli ed evitare il gonfiore delle gambe

: entrambe se fatte con costanza possono migliorare il tono dei muscoli ed evitare il gonfiore delle gambe zumba: un ottima attività areobica capace di rassodare, far bruciare le calorie ed eliminare la cellulite.

yoga : aiuta a rilassare l’organismo e soprattutto a correggere la postura. Inoltre favorisce anche la fuoriuscita di tossine e liquidi in eccesso.

: aiuta a rilassare l’organismo e soprattutto a correggere la postura. Inoltre favorisce anche la fuoriuscita di tossine e liquidi in eccesso. pilates: stessa cosa per il pilates; aiuta a correggere la postura e rassoda i muscoli.

Cos’è la cellulite?

La cellulite è un’alterazione del tessuto cutaneo e delle cellule di grasso.

Quest’alterazione comprime i capillari responsabili del microcircolo sanguigno e linfatico. Impedisce così l’eliminazione delle sostanze di scarto e di ossigeno. Questo grasso diventa evidente sulla pelle, si inzuppa di queste sostanze e l’organismo non riesce più ad espellerle. Si formano questi fastidiosi rotolini.

Ma in base a come appare, ci sono diversi tipi di cellulite: