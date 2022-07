Se esistono numerose personalità particolarmente portate ad influenzare maggiormente gli altri, fino ad essere dei veri manipolatori, è logico considerare anche chi subisce maggiormente questa influenza: non si tratta prettamente di una forma di scarso intelletto o ingenuità, ma le motivazioni vanno ricercate sopratutto dal punto di vista caratteriale. Come detto, secondo lo zodiaco alcuni segni in particolare hanno di natura una maggior tendenza a farsi “controllare”, per le più disparate motivazioni. Quali sarebbero questi segni che sono spesso manipolati?

Questi segni zodiacali tendono ad essere manipolati. Lo sapevi?

Cancro

E’ un segno che sopratutto nel contesto amoroso e sentimentale, è purtroppo vittima di inganni e delusioni. Alcuni potrebbero liquidare il tutto con “si fida troppo” ma non è necessariamente così. E’ proprio il suo atteggiamento molto genuino ed “aperto” fin da subito ad attirare inevitabilmente personalità che invece sono maggiormente tendenti ed intenzionate a conntrollare gli altri.

Acquario

Altro segno molto sensibile per certi versi ma che ha la spiccata tendenza a vedere il buono nelle persone anche dove non c’è. Acquario si fida effettivamente molto del proprio istinto che però “vira” decisamente verso l’ottimismo. Acquario è un segno “umanista” e che non dovrebbe mai perdere questo tratto ma allo stesso tempo deve imparare a comprendere che molti sono pronti a manipolarlo senza pietà.

Pesci

Rappresenta un po’ il prototipo della persona che è spesso “a digiuno” di relazioni sociali profonnde. Questo perchè, per varie motivazioni, dettate sopratutto da una scarsa fiducia nei propri mezzi, quindi sostanzialmentne bastano poche parole per portare Pesci ad essere controllabile.