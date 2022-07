Le differenze tra uomini e donne sono molte, seppur convidono molte più sensazioni e concetti di quanto non piace ammttere ai due “schieramenti”. In generale i primi sono contraddistinti da un natura apparentemente più semplice e spesso più immatura. Non è un caso che il termine “bambinoni” venga sopratutto rivolto proprio al genere maschile per evidenziare una forma di immaturità vera e propria rispetto all’età anagrafica. Però allo stesso modo le personalità più indipendenti e autosufficienti nel mondo maschile sono parecchie: ecco quali sono gli uomini più indipendenti secondo lo zodiaco.

Questi uomini sono i più indipendenti secondo lo zodiaco. Lo sapevi?

Vergine

E’ un “giovane vecchio” fin da piccolo ma inteso nel senso buono: il pallino dell’indipendenza è uno dei tratti distintivi del segno che lo accompagna fino all’età adulta. Non sopporta “dipendere” da qualcuno, ma al contrario preferisce che gli altri lo percepiscano come una guida e uno spirito indipendente e combattivo.

Sagittario

E’ Sagittario a definire le proprie regole ed il modo in cui è necessario vivere, quindi anche solo provare a cambiarlo solitamente sortisce effetti negativi. Questo non significa che non sia disposto ad accettare consigli: Sagittario resta un profilo orgoglioso e piuttosto accentrativo.

Toro

Preferisce stare da solo, in disparte piuttosto che dipendere fisicamente ma anche “moralmente” da qualcuno. Non vuole considerarsi una sorta di appendice di nessuno e questo porta l’uomo Toro ad isolarsi o almeno a dare questa percezione agli altri proprio per una spiccata voglia di indipendenza, che permane per tutta la vita.