Quando ci troviamo davanti a qualche problemino domestico, non esitiamo ad utilizzare prodotti industriali e chimici, che però possono danneggiare il capo ma può anche far del male al nostro organismo. In alternativa ci sono dei fantastici rimedi naturali che ci danno un risultato strepitoso. Ad esempio, possiamo citare il sale ma anche l’alloro.

Sale grosso e alloro, i due alleati per la tua casa: i trucchi che nessuno conosce

Pariamo con il parlare del sale grosso, facilmente reperibile in tutte le case usato anche dalle nostre nonne. Il metodo efficace è mettere nel cestello, prima di avviare il lavaggio in lavatrice, un paio di cucchiai di appunto sale grosso da cucina. Non è il sale in linea retta ad ammorbidire i tessuti. Il sale va ad alleviare l’acqua rimuovendo il calcare, quindi un’acqua meno dura riuscirà a trattare meglio i capi, soprattutto i jeans e gli asciugamani.

Ulteriormente, il sale riesce a prevenire l’ingiallimento dei capi bianchi e riesce a rinvigorire i colori. Per questo sarà molto valido mettere acqua e sale grosso in una bacinella e mettere in ammollo per qualche ora i capi bianchi, o i capi colorati. Fatto questo si può avanzare con il normale lavaggio in lavatrice.

Parliamo adesso dell’alloro. Questo è un albero o un arbusto sempreverde dalle foglie limpide e molto aromatiche, alle quali vengono conferiti molteplici benefici per la salute. Tra i loro vari utilizzi, le foglie di alloro possono anche favorire nell‘eliminare tutti gli odori continui, come la puzza di frittura o di pesce.

Basterà mettere qualche foglia dentro un pentolino colmo di acqua e lasciarle bollire per circa 15 minuti. L’aroma scaturito dalle foglie riempirà la tua casa eliminando qualsiasi cattivo odore presente. Un altro valido consiglio è mettere un vaso di alloro nella tua cucina, così che oltre a rimuovere gli odori riuscirai anche a tenere lontano gli insetti.

Le foglie di alloro sono infatti repellenti per insetti naturali, siccome questi trovano il loro aroma molto sgradevole. Si può propagare negli ambienti olio essenziale di alloro o applicarne qualche goccia direttamente su batuffoli di cotone o oggetti nei punti critici dove penetrano gli insetti.

Certamente prediligere dei rimedi naturali, che si hanno già in casa, ha molti vantaggi in termini economici e di salute personale e dell’ambiente. Come usare il sale grosso da cucina per il bucato o l’alloro per profumare la propria casa, entrambi come grandi rimedi naturali, provare per credere.