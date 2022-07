Scegliere un detersivo di alta qualità è molto importante, soprattutto se ci sono dei bambini. Si devono seguire delle piccole regole, che cambieranno il vostro modo di vedere i detersivi. Innanzitutto è importante scegliere un detersivo liquido che si sciolga facilmente così da non formare grumi che si vanno a depositare sui capi. Deve anche penetrare nelle fibre così da pulire i capo a fondo e non rovinare la lavatrice.



In ogni caso, il detersivo liquido è la migliore scelta quando si va a lavare il bucato in lavatrice. Sono anche più profumati e lasciano un odore più persistente sui vestiti. Questo perché contiene aromi volatili idro-resistenti, cioè che non vengono lavati via con il risciacquo.

Ti potrebbe interessare: Ecco un trucco per scegliere e valutare il tuo gestore di energia luce e gas

Quindi per scegliere il detersivo giusto bisogna seguire delle guide, soprattutto per la lavatrice. Si devono anche leggere le etichette dei principi attivi del detersivo. Se si lavano spesso i panni è meglio sceglierne uno con la candeggina. Mentre se ci sono bambini meglio evitare quest’ultima e prenderne uno con del disinfettante antibatterico o l’ossigeno attivo. Anche il profumo è importante, anche se quello è più una cosa soggettiva. Per finire dobbiamo anche vedere il rapporto qualità/prezzo, infatti il detersivo non deve comunque avere un costo eccessivo per noi.

Andiamo quindi a vedere qual è il detersivo migliore per il nostro bucato in base anche alle opinioni delle persone che lo hanno usato.

Ecco il trucco per avere capi profumati più a lungo dopo il lavaggio

Il detersivo migliore è General Eco Bio, che può essere acquistato sia nei supermercati, nei negozi specifici ma anche online. Online infatti si trovano anche delle offerte dove si risparmia parecchio comprando più pezzi insieme. Questo prodotto è eco-compatibile ed eco-sostenibile, infatti contiene degli ingredienti a basso impatto ambientale e la confezione è totalmente riciclabile.

Sul retro del flacone ci sono le dosi da usare a secondo del bucato, così da non esagerare e sprecare il prodotto. Ha varie profumazioni, a seconda del proprio gusto personale e profuma molto i capi, per molto tempo. Questo anche se la biancheria è stata lasciata per troppo tempo in lavatrice. Il nudano profumerà comunque.