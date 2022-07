Quando facciamo il bucato oltre che ad essere pulito e profumato desideriamo che sia anche morbido. Difatti è per questo che facciamo uso di ammorbidenti industriali.

Lo scopo degli ammorbidenti è quello di rimanere a lungo sui vestiti, ma di conseguenza gli agenti chimici possono essere assimilati dalla pelle provocando dermatiti. A questo va aggiunta la misura enorme di plastica impiegata per i flaconi che li contengono.

Per questi motivi, per gli amanti dei prodotti 100% naturali e che rispettano l’ambiente, ci sono dei rimedi naturali semplici e veloci da utilizzare.

Bucato morbido senza usare l’ammorbidente? Si può ecco il metodo pazzesco

Il perfetto rimpiazzo dei comuni ammorbidenti è il bicarbonato di sodio; riducendo il livello di calcio racchiuso nell’acqua la rende più dolce. Il suo impiego è semplicissimo: basta versarne una minuta dose nel cestello con i vestiti per far sì che quest’ultimi non si irrobustiscano.

Un’altra alternativa è poi l’aceto che a differenza del bicarbonato non va versato dritto nel cestello assieme ai panni ma nell’apposita vaschetta dell’ammorbidente. Questo perché quando l’aceto entra in contatto con il detersivo perde i suoi effetti. Anche, però, diluendo cento grammi di acido citrico in un litro di acqua distillata si consegue un flacone di ammorbidente naturale.

Per rendere il composto odoroso si può aggiungere una dose di essenza per bucato di qualsiasi aroma versandola poi nella vaschetta di solito indirizzata all’ammorbidente. Abitualmente per un carico di lavatrice fino a 10 kg un solo tappino del flacone di profumo per bucato è bastante. Poi, spesso è l’elettricità statica a originare la durezza e rigidità dei panni.

In questo caso unire un foglio di carta di alluminio accartocciata o due palline da tennis all’interno dell’oblò eviterà il problema. Semplicemente, questi oggetti limitano la carica a zero anche se è sempre meglio differenziare i capi sintetici dalle fibre naturali prima del lavaggio. Infine vogliamo rammentare che anche l’asciugatura è molto importante, visto può influire anche molto sulla morbidezza dei capi.

Climi troppo caldi e poco umidi, ad esempio, potrebbero far diventare i tessuti secchi e irrigiditi, per una percezione sulla pelle non piacevole. Al contrario, il troppo freddo oppure l’alta umidità potrebbero rallentare il processo di asciugatura, rendendo i panni poco piacevoli al tatto. Quindi importante oltre a seguire i consigli sul lavaggio, è stare attenti all’asciugatura così che potrete avere un lavaggio morbido green.