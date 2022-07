Il Canone Rai è considerato una delle principali fonti di “fastidio” della popolazione italiana, che da sempre si è distinta per avere una sorta di legame naturale verso la televisione: anche per questo motivo, una popolazione che tende alla “polemica” ha trovato proprio nella tassa televisiva una fonte di dissenso. Secondo tantissimi cittadini infatti non è “giusto” concettualmente pagare un importo corrispondente al semplice possesso di un apparecchio televisivo. Essenzialmente infatti si tratta proprio di questo, e data la diffusione di questo elettrodomestico che si trova nella stragrande maggioranza delle case degli italiani. Ma cosa succede se non si paga il Canone Rai?

Importo televisivo

Come accennato, non è un Canone ma una vera e propria tassa, che risulta indispensabile per il processo lavorativo del servizio pubblico: la tassa televisiva è corrispondente a 90 euro su base annua che devono essere pagati obbligatoriamente da parte di tutti i cittadini che sono muniti di almeno un apparecchio in grado di “decifrare” il segnale di un antenna (per ora quindi le altre forme di trasmissione come quello tramite internet non risulta essere “associato” ad una forma di canone). L’importo fino a quest’anno risulta dilazionato in 10 rate da 9 euro l’una, in “associazione” alla bolletta della luce, ma dal prossimo anno ritornerà ad essere pagabile in maniera separata.

Canone Rai, maxi multa a chi non paga: “fate molta attenzione”

Quali sono le conseguenze per chi non paga il Canone Rai? Non dissimili da quelle che sono concepite per l’evasione di qualsiasi altra tassa: in primis è prevista una sanzione amministrativa di importo variabile che può essere da 2 a 6 volte l’importo annuo, quindi da 180 a 540 euro. A questo importo va ad aggiungersi il corrispettivo del Canone non saldato. Se il titolare sceglie di non pagare anche a seguito dei solleciti, l’Agenzia delle Entrate fa partire l’iter iscrivendo il titolare al ruolo e sviluppando una cartella esattoriale, che porta nel lungo periodo anche al pignoramento dei beni.