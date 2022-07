Come educare un cucciolo di cane: tutto quello che dovresti sapere e fare da subito

Quando decidiamo di adottare un cucciolo di cane ci prendiamo la responsabilità di prendercene sempre cura. I primi mesi di un cucciolo sono fondamentali. Dal cibo che mangerà all’educazione che gli impartirai. Addestrare un cucciolo vi risulterà impegnativo, ma con un po’ di pazienza e costanza il cucciolo imparerà in fretta!

I cuccioli hanno bisogno di regole

Una delle prime cose che devi insegnare al tuo cucciolo è quella di rispettare le regole per una buona convivenza. Non sarà affatto semplice le prime volte, visto che i cuccioli, essendo piccoli, tendono a voler giocare e/o a farvi i dispetti. Quindi, è importante essere pazienti e non punirlo o rimproverarlo se le cose non vanno come vorresti. Se il tuo cucciolo morde i mobili, si arrampica dove non dovrebbe o urina in casa, non serve rimproverarlo dopo, poiché è improbabile che che colleghi il rimprovero al comportamento indesiderato. Il modo migliore per fargli capire che ha sbagliato, è dire in modo deciso la parola “NO” nel momento in cui sta facendo qualcosa che non dovrebbe fare.

Premialo per un buon comportamento