Contaminazione da micotossine: non comprare questo caffè al supermercato

Un lotto di caffè è stato richiamato per la presenza di micotossine nei giorni scorsi dal Ministero della Salute: scopriamo i dettagli. Il lotto di caffè in questione è stato controllato dall’ENFA, l’organo preposto per il controllo della sicurezza alimentare, il quale ha scoperto un valore di micotossine che supera i livelli tollerabili.

Per questo ha subito contattato il Ministero della Salute affinché si metta in contatto con l’azienda distributrice e i vari supermercati in cui il prodotto è stato venduto. All’appello mancano un numero imprecisato di confezioni per cui ha diramato la notizia al fine di avvertire i consumatori del rischio di contaminazione microbica.

Le persone che hanno acquisto il lotto in questione, di cui fra poco forniremo tutte le caratteristiche per riconoscerlo, sono pregate di riportare la confezione al negozio in cui lo hanno acquistato, meglio se provviste di scontrino.

Lotto con micotossine

Il Ministero della Salute ha fatto un richiamo formale nei giorni scorsi per quanto riguarda un lotto di caffè macinato. Il caffè di marchio Juanito viene venduto nei supermercati Tuodì, InGrande e Fresco Market. Mentre il confezionamento e la lavorazione avviene nell’azienda del gruppo Gimoka SPA. E, in questo caso particolare, nello stabilimento ad Andalo Valtellino, in provincia di Sondrio, all’indirizzo via delle Industrie, 4.

Il lotto incriminato è il numero DO6X con scadenza 06/04/2024 distribuito dall’azienda romana Dico SPA. Il motivo della richiesta di ritiro è arrivato direttamente dal Ministero della Salute dopo che si sono fatti degli accertamenti in cui è emerso un rischio microbiologico a seguito di un’alta percentuale di Ocratossina A. Tale sostanza è classificata dall’EFSA, l’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare, come tossica e cancerogena.

Chiunque sia in possesso del lotto di caffè torrefatto gusto classico Juanito è pregato di riportare il prodotto al punto vendita. Gli operatori sapranno indicare la procedura da seguire per il rimborso e per un accertamento medico qualora l’articolo sia già stato consumato. Ricordiamo che la confezione di caffè è quella da 25 grammi.

Cosa sono le micotossine?

Probabilmente saprai già che bere troppo caffè non fa bene alla salute. Il caffè è una sostanza eccitante che regala un senso di euforia, soprattutto al mattino bevuto appena svegli, ma all’interno nasconde alcune sostanze non troppo benefiche. È pieno di composti acidi chiamati alcaloidi, che possono avere effetti negativi sul corpo.

In effetti, la maggior parte delle ricerche suggerisce che bere più di cinque tazze di caffè al giorno non è indicato e può causare danni al sistema digestivo, al sistema nervoso centrale e al sistema cardiocircolatorio. Tuttavia, è importante notare che alcuni tipi di caffè sono migliori di altri. Ciò significa che alcuni tipi contengono meno acidi e più nutrienti benefici.

Esistono due tipi principali: arabica e robusta. I caffè arabica sono meno amari e contengono molte meno micotossine rispetto alle varietà robusta. Le micotossine sono metaboliti fungini tossici presenti in un’ampia varietà di alimenti, compresi i chicchi di caffè. Di conseguenza, è importante essere consapevoli della quantità (e del tipo) di caffè che si sta consumando per evitare potenziali danni.