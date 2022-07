Ecco 3 idee alle quali nessuno pensa per riusare lenzuola vecchie

Riusare le vecchie lenzuola è un modo stimolante e divertente per dare una seconda opportunità alla biancheria da letto. Le tue lenzuola si sono scolorite, sono diventate logore o, peggio ancora, si sono strappate dopo molti lavaggi in lavatrice? O soltanto ti sei stancato della vecchia fantasia e vuoi comprarne di nuove e più colorate? Non buttare via le tue vecchie lenzuola, ma riutilizzale in maniera creativa!

Riusare le vecchie lenzuola: ecco 3 idee geniali

Se ti stai chiedendo come riusare le vecchie lenzuola, per farne qualcosa di nuovo, sei sulla pagina giusta. Nelle righe seguenti ti suggeriremo 3 idee decisamente geniali, per dare una nuova vita alle tua biancheria da letto logora e scolorita.

Tovagliette americane

Se cerchi un modo originale per riusare le vecchie lenzuola, potresti realizzare simpatiche tovagliette americane. Sono sempre più di moda anche nel nostro paese, per la colazione o per consumare un pasto veloce. Fabbricarne da soli, riciclando la biancheria da letto usata non è difficile.

Ti basterà tagliare dalle tue lenzuola dei rettangoli di circa 80 per 30 cm e cucire i bordi con la macchina da cucire. Se vorrai ottenere tovagliette più resistenti e in grado di assorbire meglio i liquidi, ti converrà cucire più strati di tessuto sovrapposti.

Tappeti intrecciati

Ecco un’idea davvero creativa per riusare le vecchie lenzuola. Potresti farne dei tappetini intrecciati per il bagno o la camera da letto. Dovrai ritagliare più strisce di tessuto larghe 3 cm e lunghe circa 40 o 50 cm. Avrai bisogno di ricavare dalle lenzuola almeno quaranta strisce per realizzare un tappetino.

Prendendo tre strisce alla volta inizia a realizzare delle trecce di stoffa. Quando stai per arrivare alla fine della prima treccia, puoi cominciare a inserire le strisce seguenti, in modo tale che restino ben salde, senza bisogno di cucirle o di incollarle. Quando avrai realizzato una treccia lunga almeno tre metri, dovrai arrotolarla al centro, per ottenere la forma tonda.

Cuci la stoffa dopo ogni giro, in modo tale da mantenere la forma del tappetino. Seguendo questa tecnica, la tua treccia formerà dei particolari centri concentrici sovrapposti: il risultato sarà di grande impatto visivo!

Tenda da sole

Non sai come riusare le tue vecchie lenzuola? Riciclale in modo utile, per farne delle pratiche tende da sole. Così facendo, avrai tende personalizzate su misura del colore che vorrai, l’ideale per i balconi più piccoli. Dovrai ritagliare la stoffa necessaria, cucire i due bordi verticali e quello inferiore. Infine, ti basterà ripiegare il bordo superiore, dove infilerai l’asta di fissaggio della tenda.