Con il caldo torrido non ne risente solo il nostro corpo, difatti se usiamo condizionatori o ventilatori ne potrebbe risentire anche il nostro portafogli. Oggi vi daremo delle soluzioni green e soprattutto a costo zero, senza incidere sulla bolletta, che vi potranno aiutare contro questa continua lotta contro le alte temperature.

Ecco tutti i metodi a costo zero per rinfrescare casa e salvare la bolletta

Il primo che vi elenchiamo e che molti sottovalutano è tenere le finestre spalancate durante le ore notturne. Se le notti sono fresche e areate, è suggerito aprire le finestre e chiuderle presto la mattina.

In tale modo si potrà imprigionare l’aria notturna che rinfrescherà per molte ore. Per ottenere un risultato ottimale, è valido lasciare anche tutte le porte interne aperte compresi armadi e armadietti da cucina, che tendono a conservare il caldo giornaliero a lungo.

Un altro metodo molto valido è quello di sfruttare le correnti. Se si risiede in una casa esposta su più lati, basterà aprire tutte le finestre, mettendo dei ferma porte nel caso queste comincino a sbattere, e la corrente si attuerà da sola. In questo modo sarà possibile ventilare la stanza anche senza condizionatore e sfruttando quella che potremmo rinominare “aria condizionata naturale”.

Se invece si vive in una casa con un affaccio solo, è comunque possibile generare correnti impiegando i ventilatori in maniera smart. In questo caso, non esiste una soluzione unica, e l’ingegno di ognuno nel piazzare il ventilatore sarà decisivo per creare una corrente d’aria fresca continua, ma meno violenta rispetto a quella del ventilatore indirizzato sul diretto interessato.

Utilizzare il meno possibile elettrodomestici e dispositivi elettronici che scaldano’ è un altro metodo molto efficace. Evitare dunque di cucinare al forno e di preparare cibi che avvertono una lunga cottura ai fornelli. Spegnere spesso i televisori e i computer. Sembra infattibile, ma è dimostrato che la somma del calore di tutti questi dispositivi possa innalzare la temperatura fino a 2-3 gradi. Infine raffreddare le estremità delle tende. Bagnare la parte finale delle tende in secchi o bacinelle di acqua e lasciare le finestre aperte.

La brezza notturna, transitando attraverso il tessuto bagnato, raffredderà la stanza. Anche questa, provare per credere, è una valida alternativa all’aria condizionata. Insomma vi abbiamo elencato molti metodi incredibili, funzionanti e soprattutto a costo zero, in modo da poter vincere questa lotta contro il caldo estivo.