La natura umana è portata a cambiare idea anche quando un individuo fa ammenda ed ammette un proprio errore o una valutazione sbagliata. Non è un caso se la capacità di perdonare ma anche di ammettere una propria “mancanza” venga considerata degna di rispetto (non a caso è tra gli insegnamenti “base” di tantissime religioni, praticamente tutte quelle praticate ad oggi). Tuttavia la “giustificazione” nel senso morale e psicologico indica un tentativo di “redenzione” dopo aver effettuato un valutazione sbagliata oppure qualsiasi forma di errore. Alcuni uomini si giustificano molto di più rispetto alla media. Quali sono questi uomini?

Gli uomini che si giustificano sempre secondo lo zodiaco! Li conosci?

Cancro

L’uomo Cancro sta sempre a mettere “pezze”, chiedere scusa e giustificarsi anche se non ci pensa realmente più di tanto. Questo avviene sopratutto a causa della sua profonda sensibilità ed educazione quindi in buona sostanza “non fa finta”. Non bisogna considerarla come una mossa atta ad “ammorbidire” gli altri.

Sagittario

Definiti i ribelli dello zodiaco ma anche quelli più “spirituali” e probabilmente più sensibili, sono anche dei pacifisti convinti. Ecco perchè preferiscono “cospargersi il capo di ceneree” con frequenza piuttosto che alimentare polemiche, critiche e discussioni.

Bilancia

Secondo Bilancia l’equilibrio dei sentimenti e dei sensi è raggiungibile solo con un profondo spirito di umiltà. Ogniuno dovrebbe ricordarsi che non è perfetto e che potrebbe sempre incorrere in errori. Non chiede sempre scusa ma si giustifica quando non è realmente sicuro di una determinata questione o fatto. Lo fa sicuramente per una questione di forma ma ci crede veramente.