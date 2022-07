Dopo aver evidenziato i tipici segni “pacifisti” dello zodiaco analizziamo i neutrali, nello specifico gli uomini che per loro stessa natura difficilmente evidenziano un corredo di emozioni diversificato, e ciò si ripercuote anche sulla scelte morali. Difficilmente una personalità neutrale esporrà con chiarezza la propria preferenza, mentre al contrario resterà sopratutto sul “vago”. Se spesso gli uomini neutrali sono considerati dei “doppiogiochisti” o perlomeno personalità che intendono stare con “due piedi in una staffa”, non tutti questi profili sono sovrapponibili al 100 %. Quali sono gli uomini neutrali per lo zodiaco?

Gli uomini più neutrali dello zodiaco! Ci sei anche tu?

Leone

Leone non si espone, quando può evita di scegliere per evitare di sbagliare, ma non perchè sia spaventato dalle ripercussioni quanto piuttosto per una ragione molto specifica: non approfondisce le tematiche e considera troppo “scomodo” evidenziare le proprie scelte.

Bilancia

Considerati dei veri diplomatici nel mondo dello zodiaco, i Bilancia sanno combinare un’eccellente capacità dialettica ad una neutralità che riesce ad essere addirittura utile nel concreto. Quasi mai palesa la propria intenzione anzi è un maestro non tanto nel mascherare il proprio schieramento quanto a non averlo affatto.

Sagittario

Sagittario è un segno genuino e spontaneo che non ama posizioni troppo radicali quindi assume una tendenza molto personale ad esempio, in politica. Considera gli schieramenti come delle divisioni e non “ci si vede”. Per questo quando è tenuto a prendere una decisione resta sempre sul vago, però argomentando in modo abbastanza preciso in modo da evitare fraintendimenti. Un vero neutrale “puro”.