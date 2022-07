Le personalità sono difficili da definire in un singolo tratto, anzi spesso sono quelle più apparentemente “semplici” a nascondere numerose sfaccettature e molti segreti. Se esistono numerose personalità che tendono o non vogliono sbilanciarsi su tutto (i cosiddetti “neutrali“), altre persone rappresentano l’esatto opposto, assumendo invece posizioni e idee quanto più radicali ed estreme possibile. Con loro sostanzialmente è “o bianco o nero”, e questo viene evidenziato dai segni zodiacali, che sono tendenzialmente alcuni tra i più estremi in assoluto.

I segni più estremi dello zodiaco, sai quali sono? Eccoli!

Toro

Anche se può essere “duttile” e ragionevole, Toro ha la fama per cambiare poche volte idea e ancora più raro è vedere un rappresentante di questo segno “trovare un compromesso”. O si fa come dicono loro oppure niente da fare, diventano scorbutici e poco comunicativi in senso assoluto.

Capricorno

Tignosi, non sempre apparentemente così estremi ma in realtà decisamente radicati nelle proprie posizioni. Rispetto ad altri segni però quantomeno riescono parzialmente ad argomentare e quindi “giustificare” le proprie convinzioni. Capricorno però non minimamente intenzionato ad “ammorbidirsi” ed in alcuni casi sembra mantenere le proprie opinioni estrememe più per una questione di “concetto” che altro.

Ariete

Testardo come un mulo, apparentemente sembra essere più disposto a “scendere a patti” ma nella sostanza resta lo stesso in quasi tutti gli ambiti. Anche se un concetto è effettivamente troppo estremo per la “media”, Ariete pur comprendendo le ragioni di tutti. Un po’ come un muro di gomma, i ragionamenti con lui arrivano fino a un certo punto.