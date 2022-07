Tutti vogliamo essere felici, ma spesso il concetto di felicità appare lontano ed a tratti irraggiungibile, anche perchè se è pur vero che esistono condizioni standardizzate che ne sono associate (come la ricchezza, ma anche qualsiasi contesto che ci vede accettati), il concetto stesso di felicità è variegato ed è molto sottile in alcuni casi. Per alcuni vivere in maniera felice non costituisce un problema, per tante altre personalità essere felici risulta essere molto più complicato. Gli infelici infatti sono sempre molti e non tutti sono così “evidenti” come si potrebbe pensare. Quali sono i segni tradizionalmente infelici secondo lo zodiaco?

I segni più infelici secondo lo zodiaco? Quali sono?

Gemelli

E’ un segno ambivalente, o è estremamente felice o estremamente infelice: questo perchè rappresenta il disequilibrio generale e totale che contraddistingue il segno. In quasi tutti i casi rincorre un concetto di stabilità che è quello maggiormente simile alla felicità. Ma Gemelli è un tormentato di natura e questo causa infelicità diffusa.

Cancro

Sensibile ma nel senso puro del termine: Cancro deve contrastare una fragilità che si contrappone al proprio raggiungimento verso la felicità. Se da un lato è molto orgoglioso della propria sensibilità spesso è malinconico e raramente è soddisfatto della propria vita sentimentale.

Capricorno

Cupo, introverso e anche piuttosto pessimista. Capricorno non sembra neanche così interessato ad essere felice, anche se come tutti, fondamentalmente vive per questo. Capricorno va compreso, supportato ed aiutato, ed è sopratutto questo che spesso manca. E’ troppo duro con se stesso in molti casi.