Oroscopo Paolo Fox domani, 12 luglio 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Torniamo con il nostro appuntamento astrologico di ogni giorno per raccontarvi l’oroscopo di Paolo Fox di domani martedì 12 luglio 2022. Il popolare astrologo de I Fatti Vostri ci svela, come sempre, alcune preziose anticipazioni riguardo il futuro e rivela i segni zodiacali più fortunati e quelli meno fortunati della giornata. Ecco le previsioni tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per domani, rivolte a Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox domani, 12 luglio: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Curioso di scoprire come sarà l’amore, il lavoro e la salute secondo le previsioni astrologiche del popolare astrologo di Rai2? Leggi il seguente oroscopo per domani, dedicato ai quattro segni finali dello zodiaco!

Oroscopo domani: Sagittario

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani la giornata partirà in maniera attiva e stimolante. Venerdì invece sarà la giornata giusta per concludere un accordo o confrontarsi con una persona. A poco a poco stai recuperando molto terreno e i progetti rimasti bloccati stanno prendendo il volo. In amore, se hai vissuto uno strano allontanamento, potrai riappacificarti a partire dalla prossima settimana, con il nuovo transito di Venere.

Previsioni astrologiche Paolo Fox domani: Capricorno

Domani pomeriggio, quando la Luna sarà nel tuo segno, ritroverai maggiore lucidità mentale. Purtroppo avere il Sole e Mercurio in opposizione potrebbe averti portato qualche difficoltà pratica, sul lavoro, o forse con i soldi. Sono ancora molti i Capricorno che si sentono insoddisfatti per come stanno andando le cose a livello professionale. Bisognerebbe, però, non pensare troppo ai problemi e poco all’amore o finirete con il trascurare il partner.

Previsioni Paolo Fox domani: Acquario

Come anticipa l’astrologo Paolo Fox domani sarà una buona giornata per chi vorrà mettersi in gioco in amore. La creatività non ti manca, così come la voglia di viaggiare, di fare cose nuove. Ci sarà chi cercherà di stare sempre fuori casa, per non cadere vittima della routine giornaliera. Venerdì sarà la giornata migliore, se dovrai affrontare un chiarimento importante.

Oroscopo domani: Pesci

Domani mattina dovrai fare i conti con piccole incomprensioni, qualche disagio. Dal pomeriggio in poi andrà molto meglio. Venere ancora in dissonanza potrebbe suscitare un po’ di nervosismo o di astio in amore e in famiglia. Chi è solo da tempo dovrà tenere duro fino alla prossima settimana, quando il pianeta si trasferirà nel cielo del Cancro.