Molti trovano questi piccoli insetti ripugnanti eppure senza moscerini la maggior parte delle piante del mondo non esisterebbe più. Questo perché molte larve di mosca e di moscerini, sono voraci mangiatrici di radici di piante, un servizio che è benefico per le piante stesse e per il resto dell’umanità.

Infatti, si è scoperto che una specie di moscerino (la marmotta artica) svolge un ruolo importante nel ciclo del carbonio, accelerando la decomposizione del materiale vegetale vecchio nei terreni artici. Anche altri tipi di moscerini accelerano i processi naturali che portano a una maggiore disponibilità di nutrienti per le piante.

Le larve di moscerino sono piccoli vermi filiformi che si nutrono di materia organica nel suolo e in acqua. Quando le condizioni sono favorevoli, possono accumularsi in quantità massicce e creare una nuvola visibile di moscerini, comunemente nota come “nuvola dei moscerini” o “assedio da moscerini”.

Queste popolazioni si trovano quasi ovunque ci sia acqua e molta vegetazione in decomposizione di cui nutrirsi. Si nutrono di qualsiasi materiale vegetale che riescono a trovare (radici, foglie, steli, ecc.), ma preferiscono le foglie morte, i resti di pesce e altro materiale con elevate quantità di anidride carbonica.

I moscerini compaiono di solito in primavera, quando il terreno comincia a scongelarsi dopo essere stato congelato per tutto l’inverno. Ma sono molto diffuse anche in estate a nuvole, come abbiamo detto prima, e si trovano sulle piante e sospese nel cielo. Sfortunatamente per noi, l’altezza che prediligono è quella che più si avvicina alla media umana.

Perché la terra delle piante fa nascere i moscerini?

I moscerini sono piccole mosche che formano sciami. Di solito si trovano nei mesi più caldi dell’anno e possono essere piuttosto fastidiosi soprattutto se si mettono a ronzare intorno alla faccia in maniera insistente. Sono difficili da far spostare e spesso tocca proprio a noi allontanarci da loro.

I moscerini non sono in realtà insetti, ma sono più strettamente legati agli acari. Sia i moscerini che gli acari condividono caratteristiche comuni come l’esoscheletro, i corpi segmentati, l’apparato boccale con mascelle a forma di tubo e un unico paio di zampe per segmento corporeo. La differenza principale tra i due gruppi è che gli acari vivono tipicamente in luoghi come il suolo o il muschio, mentre i moscerini tendono a vivere nel fango, nell’acqua o nelle abitazioni umane.

Hanno un minuscolo apparato boccale che utilizzano per nutrirsi di batteri e materiale organico morto. Se si viene punti da un moscerino di solito non procura danni ma a volte è necessario pulire la zona della puntura con acqua e sapone e applicare un farmaco antisettico il prima possibile.

Si ritiene che i moscerini provengano dal terreno a causa della temperatura e del contenuto di umidità del suolo che li circonda. Più il terreno è caldo, più è probabile che vi siano larve di moscerino. Si ritiene che queste larve si schiudano in moscerini adulti quando il terreno si bagna a sufficienza. Questo è il motivo per cui i moscerini volano in gran numero.