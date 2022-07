Questi 10 cibi fanno male al cuore anche in estate: allerta dei medici

Questa lista di 10 cibi fanno male al cuore non solo nella stagione invernale ma anche quella estiva, purtroppo. È risaputo che una dieta sana può contribuire a ridurre il rischio di sviluppare una malattia coronarica, il tipo più comune di cardiopatia. Questa patologia è solitamente causata dall’accumulo di placche all’interno delle arterie (nota come aterosclerosi), che riduce il flusso di sangue al cuore e può portare a un attacco cardiaco o ad altre complicazioni come l’angina.

Mangiare molta frutta, verdura, cereali integrali e altri alimenti che fanno bene al cuore non solo riduce il rischio di sviluppare la malattia coronarica, ma può anche ridurne la gravità se la si sviluppa. Di contro, mangiare cibi grassi, elaborati e troppo calorici aumenta la possibilità di incorrere in questo tipo di malattie.

Quali sono i fattori di rischio per le malattie cardiache? (e quali cibi mangiare)

Esistono numerosi fattori di rischio per le malattie coronariche, tra cui l’ipertensione e i livelli elevati di colesterolo, il diabete, il fumo, l’elevato apporto di sale e il sovrappeso o l’obesità. Se si è affetti da uno di questi fattori di rischio, è particolarmente importante seguire una dieta sana per ridurre il rischio di sviluppare malattie cardiache.

Frutta, verdura, fagioli e cereali integrali fanno molto bene al cuore. Le verdure a foglia scura, come gli spinaci, i cavoletti di Bruxelles, il cavolo e le bietole, sono ricche di sostanze nutritive e antiossidanti, utili per la salute del cuore. Sono anche ricchi di fibre, importanti per prevenire le malattie cardiache.

Fagioli, piselli e altri legumi sono ricchi di fibre e proteine vegetali. Una porzione (circa mezza tazza) fornisce circa 10 grammi di fibre, che è la dose giornaliera raccomandata. Le diete ad alto contenuto di fibre sono associate a una riduzione della pressione sanguigna e dei livelli di colesterolo, fattori di rischio per le malattie cardiache.

Le noci, come le mandorle, le arachidi, gli anacardi e i cereali integrali sono ricche di nutrienti e fibre e sono una buona fonte di proteine. Una porzione (circa 1/2 tazza) fornisce circa 6 grammi di fibre e 5 grammi di proteine. Inoltre, hanno un basso contenuto di grassi saturi, importanti per la salute del cuore. Alcuni studi hanno dimostrato che il consumo regolare di noci è legato a un minor rischio di malattie cardiache rispetto alle persone che non ne mangiano regolarmente.

10 cibi che fanno male al cuore

Alla salute del cuore fanno male i cibi che contengono un elevato apporto di grassi. Nonché il consumo prolungato ed eccessivo di certi alimenti. Uno studio ha rilevato che il consumo regolare di uova può aumentare il rischio di sviluppare il diabete. Ciò può essere dovuto al fatto che le uova sono ricche di grassi, in particolare di colesterolo. La conseguenza è un aumento del rischio di malattie cardiache.

L’eccessivo consumo di cereali non integrali, panificati, fritti, salse e le bibite zuccherate aumentano i livelli di colesterolo nel sangue e quindi il grasso corporeo. Infine, a incidere sulla nostra salute sono anche i salumi, i formaggi stagionati, le bevande eccitanti e i dolci se consumati spesso.