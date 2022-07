Errare è umano, e una personalità matura e acuta è indiscutibilmente capace di fare “ammenda” a seguito di un errore. Sopratutto se le nostre azioni hanno portato allo sviluppo di un disagio o altri problemi per alcune persone, per una larga fetta di persone risulta spontaneo chiedere scusa, per una serie di comportamenti sociali. Per alcune persone tuttavia, seppur per molte ragioni differenti, questa semplice azione sembra essere una sorta di ostacolo (morale) quasi insormontabile e quindi assistere ad un semplice “scusa” diventa una sorta di evento. Quali sono i segni zodiacali che tradizionalmente non chiedono scusa?

Questi segni non diranno mai “scusa”. Magari li conosci, sono questi!

Gemelli

Comprende al 100 % quando sbaglia e data la natura della sua personalità, Gemelli ha adottato una serie di scappatoie morali per evitare di sentirsi a disagio nel fare ammenda. Gemelli farà i salti mortali, sarà disposto a negare l’evidenza pur di non pronunciare qualsiasi parola associata.

Vergine

Vergine è un segno orgoglioso e molto scrupoloso e sa perfettamente quando sbaglia, ossia quasi mai. Però prima o poi deve ammettere una propria mancanza, un’intuizione sbagliata ed in generale qualsiasi condizione che può vederla costretta a chiedere scusa. Vergine sembra incapace nel pronunciare queste parole, mentre si aspetta che siano gli altri ad accollarsi la “colpa” dei propri errori.

Leone

Simile a Vergine ma la prende molto più alla leggera: è un abile manipolatore delle parole e quando si trova alle strette, semplicemente gira la “frittata” così tanto che alla fine sembra quasi che possano essere tutti colpevoli a parte questo segno.