Il termine scorbutico deriva dallo scorbuto, una malattia che fino a non troppi secoli fa era tra le più frequenti, dovuta sopratutto alla carenza di vitamina C. Chi si ammalava di scorbuto oltre ad avere un aspetto maggiormente cagionevole era solito evidenziare un carattere non propriamente amichevole, e probabilmente il termine scorbutico, che identifica una personalità scontrosa, un “pessimo carattere”, che agisce in modo solitamente scostante anche senza una reale motivazione ha qualche assonanza con la malattia. Secondo lo zodiaco sono sopratutto alcuni segni che costituioscono gli scorbutici “tipici”. Quali sono?

Questi sono i segni più scorbutici dello zodiaco. Lo sapevi?

Ariete

Ha il carisma da leader, i crismi del capo ma agisce in modo scostante anche per delle piccolezze se le cose non vanno come dice lui oppure se le proprie indicaizoni non sono percepite come efficaci. Ariete è un profilo caratteriale interessante, fortemente accentrativo ma che ha bisogno di essere “incitato” per non apparire scorbutico.

Vergine

Non è esattamente il “simpaticone” di turno, anzi Vergine, sopratutto sulle prime, viene additato spesso per avere un carattere scostante e non amichevole. Con il tempo si impara ad apprezzarlo ma resta sempre una vena scostante e polemica sia nei confronti degli altri che verso il proprio operato.

Capricorno

Ha un’alta, altissima considerazione delle proprie azioni ed idee ma questo lo porta a sopravvalutarsi e raramente assumersi le proprie responsabilità in caso di errore. Ecco perchè pur comprendendo che è colpa sua, agisce in maniera scorbutica, evitando proprio i contatti umani anche a lungo.