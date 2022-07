Prendersi cura delle piante oggi è considerato sopratutto un passatempo, in quanto il giardinaggio come concetto è nato diversi secoli fa e può essere sostanzialmente configurato come una sorta di “estensione” della cura verso le piante necessarie per la coltivazione e quindi per il sostentamento. Anche se chi si prende cura del proprio “angolo di verde” lo fa sopratutto per un senso di sensibilità verso le piante ma anche di soddisfazione personale. Molte delle tecniche di conservazione che sono adottate anche su larga scala, diventano qualcosa di quotidiano per gli amanti delle piante e luglio risulta essere un mese particolarmente importante per alberi e qualsiasi forma di vegetale.

Se non poti queste piante a luglio, potrebbero ammalarsi facilmente

Con il termine potatura si fa riferimento a tutta una serie di interventi mirati sopratutto sulle fronde e sui rami di numerose tipologie di piante, con l’intento di “direzionare” la crescita ma anche di fortificare la pianta. Molte infatti necessitano di potatura in specifici momenti dell’anno anche se si tratta di un intervento che varia per metodologia e applicazione a seconda della specie. Luglio rappresenta un mese importante perchè buona parte delle piante da frutto ha oramai attraversato la prima fase della fioritura ed alcuni alberi necessitano questa operazione, che deve essere comunque considerata come qualcosa di “traumatico” per la pianta, quindi va effettuta in maniera discreta e mai eccessiva e nel caso degli alberi da frutto, esclusivamente dopo il raccolto.

Le piante che necessitano potatura a luglio sono:

deutzia

rose rampicanti

forsizia

lilla

glicine

gelsomino

caprifoglio

campsi

rododendro

camemoro

Per quanto riguarda gli alberi quelli che necessitano di potatura a luglio spiccano l’albicocco, il lampone, il limone, il ribes, il melo, il ciliegio, il pruno ed il pero. La potatura serve anche per migliorare l’integrità strutturale della pianta, ad esempio nel rimuovere i rami oramai secchi.