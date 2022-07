In poco più di un secolo il concetto stesso di comunicazione è cambiato in modo radicale come mai avvenuto prima: 100 anni fa il telefono era ancora poco diffuso sopratutto tra i privati mentre oggi risulta essere praticamente “scontato”, e grazie alla telefonia mobile anche il concetto di telefonata tradizionale non è più l’unica metodologia per mettersi in contatto. Numerosi sono stati gli step tecnologici che ci hanno permesso di arrivare al contesto tecnologico attuale, anche quello costituito dal gettone telefonico.

Strumento per telefonare

Il gettone telefonico ha avuto un’enorme influnenza e diffusione sopratutto nella parte centrale del Novecento: si tratta strutturalmente di uno strumento che è stato concepito nelle prime decadi dello scorso secolo per “prendere il posto” delle monete, nell’utilizzo dei telefoni pubblici. Quelli italiani sono stati realizzati principalmente in ottone, rame o alpacca (una lega costituita da zinco, rame e nichel) non avevano un valore effettivo ed erano acquistabili presso i negozi e le ricevitorie. Ad ogni gettone corrispondeva uno “scatto” ossia un periodo definito nel quale era possibile telefonare. Dopo la prima diffusione, limitata, avvenuta negli anni 30 e 40, è sopratutto a partire dal dopoguerra che questi oggetti hanno trovato una grande affermazione, a partire dagli anni 50, con la comparsa delle prime cabine telefoniche. Proprio nel 1959 il gettone è stato “unficato” in uno standard mantenuto fino al 1980. Questo modello è quello classico, con le scanalature e con 4 cifre su uno dei lati.

Trova il gettone telefonico 7903: ecco quanto vale

Queste evidenziano rispettivamente anno e mese di produzione. Il gettone 7903 quindi risulta essere stato realizzato nel 1979, nel mese di marzo (il numero 3). E’ stato coniato da varie aziende adibite ma il più interessante è quello con il logo UT , che può avere un valore sensibilmente più alto degli altri. Questo parte da 3 euro per un esemplare in buone condizioni fino a 15 per uno in condizioni assolutamente perfette.