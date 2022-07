Oggi parleremo di uno dei problemi più grandi per quanto riguarda i problemi delle piante, ovvero gli afidi. Gli afidi, definiti anche pidocchi delle piante, sono minuscoli insetti dal corpo morbido e a forma di pera di cui segnaliamo centinaia di generi diversi, che hanno quindi peculiarità diverse, ma tutti accomunati dalla pericolosità per le nostre piante, in particolare quelle ornamentali e tutte le varietà di coltivazioni.

Per questo motivo quello dei pidocchi delle piante è un problema tanto comune. Gli afidi sono lunghi da 1 a 3 mm circa, il colore del corpo muta a seconda della famiglia specifica di cui fanno parte e può andare dal giallo al verde e dal marrone al nero, perciò non è proprio così banali riconoscerli istantaneamente.

Gli afidi delle piante, proprio al pari di tanti altri parassiti come la mosca bianca, tendono a conquistare i gambi e la parte inferiore delle foglie; è probabile accorgersi della loro presenza grazie al loro colore intenso che spesso contrasta nitidamente con il colore verde della pianta. Altre famiglie di afidi, contrariamente, tendono a camuffarsi tra le foglie e in questo caso è più difficile vederli e accorgersi della loro presenza.

I pidocchi che avversano le piante sono dotati di una bocca armata di un apparato in grado di succhiare la linfa delle piante e simultaneamente di rilasciare nel tessuto stesso del vegetale una peculiare saliva che spinge la pianta a formare delle protuberanze, le quali a loro volta difendono le colonie di insetti dando loro nutrimento.

Allarme afidi: luglio è uno dei mesi più difficili, ecco come fare

I rimedi naturali contro gli afidi ci sono e possono essere attuati con grande efficienza specialmente all’inizio, nel momento in cui si comprende del problema o come trattamento preventivo. Prima di sconfiggere gli afidi è importante controllare la presenza di formiche, perché è molto più difficile verificare gli afidi quando queste sono presenti, perciò prima di poter realizzare qualsiasi trattamento vanno prima rimosse. Uno dei sistemi più impiegati contro i pidocchi delle piante è il macerato di ortica, una tecnica molto utilizzata anche nel mondo dell’agricoltura biologica, che dona i suoi vantaggi, a patto che venga eseguito più volte.

Per facilitare e favorire il trattamento, è possibile ricorrere ad uno dei macerati di ortica presenti generalmente in commercio. Quindi facendo ciò potrete liberarvi degli afidi e difendere le vostre amate piante.