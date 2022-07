Ribadire alcuni concetti ma anche la propria volontà attraverso vari comportamenti, e spesso viene associata alla tenacia: l’insistenza però risulta essere un termine “meno positivo”, ma che fondamentalmente è la stessa cosa ma applicata in maniera diversa. Infatti una persona insistente lo è in quanto non riesce o non vuole “cessare” questa forma di comportamento, e in molti casi il termine assume connotati anche negativi. Ma quali sono gli uomini conosciuti per essere tradizionalmente insistenti, prendendo in esame i segni zodiacali?

Attenzione, ecco gli uomini più insistenti dello zodiaco. Li conosci?

Gemelli

E’ molto insistente ma non lo è “sempre”, dipende molto dalle sue intenzioni e da fondamentalmente quello che porta avanti un pensiero non sempre condivisibile: Insistere sempre per far capire che è interessato a qualcosa. Un concetto che seppur “basilare”, risulta essere spesso efficace, Gemelli infatti ottiene le cose per “sfinimento” in molti casi.

Scorpione

L’uomo Scorpione è molto tenace e quindi insistente: pensa sempre che agendo in questa maniera si dimostra la “forza” ma in molti casi eccede un po’, e per questo viene “ripreso” con molta frequenza. Scorpione però è maggiormente capace di regolare la propria indole da questo punto di vista.

Capricorno

E’ un uomo testardo che però non è ottuso come potrebbe sembrare: dietro alle sue azioni e parole c’è sempre un’accurata pianficazione ed essendo un temerario, non ha paura ad insistere su concetti, anche se questi non hanno funzionato in passato. Capricorno pensa di avere a che fare con molta regolarità con persone che devono essere “punzecchiate”.