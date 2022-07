Basilico crudo e pomodoro: la combo che può fare male alla tua salute: lo studio

Il basilico crudo e pomodoro sono una combinazione non ottimale poiché scatena una reazione avversa all’interno del nostro organismo. Pomodori e basilico sono due delle erbe più utilizzate nella cucina italiana. Gli ingredienti sono tipicamente abbinati in piatti come il pesto, l’insalata caprese e la salsa di pomodoro.

Questi due alimenti sono così frequentemente abbinati perché sono deliziosi insieme. Tuttavia, se sei un amante del basilico e dei pomodori, è importante sapere che queste due piante non dovrebbero essere consumate contemporaneamente. Mangiare basilico e pomodori contemporaneamente può provocare una reazione avversa, poiché hanno effetti opposti sul corpo quando vengono mangiati insieme.

Se ami mangiare queste erbe separatamente o in coppia, continua a leggere per saperne di più sul perché non dovresti mangiare basilico e pomodoro insieme a causa dei loro effetti opposti sul corpo.

Qual è l’effetto del consumo di basilico crudo e pomodori?

I pomodori sono ricchi di vitamina C e sono una buona fonte di vitamina A, tiamina, niacina, potassio e vitamina B6. Sono anche una fonte di minerali come il manganese, il ferro e il magnesio. Il basilico è ricco di vitamina A e C, folato, potassio, calcio, ferro, manganese e vitamina K. Contiene inoltre antiossidanti e può aiutare a combattere i radicali liberi nell’organismo.

Sia i pomodori che il basilico contengono molte vitamine, minerali e antiossidanti essenziali. Queste due erbe hanno anche un elevato contenuto di acqua, che le rende molto povere di calorie e grassi. Il basilico e il pomodoro sono due ingredienti davvero salutari che possono essere aggiunti a insalate, panini, curry e altro ancora.

Perché allora non si dovrebbero mangiare insieme? Innanzitutto, entrambi hanno un elevato contenuto di acqua, che li rende poveri di calorie, grassi e sodio. Dato il loro basso contenuto di calorie e grassi, si consiglia di consumarli in grandi quantità. Ecco perché di solito a questi due alimenti viene aggiunta la mozzarella di bufala che fornisce proteine e una piccola quantità di grassi.

Poiché il basilico e i pomodori sono due ingredienti molto sani e ricchi di vitamine, minerali e antiossidanti, il loro consumo in grandi quantità può avere effetti negativi sull’organismo. I micronutrienti sono importanti ma non in sovradosaggio. Quando eccedono possono diventare più pericolosi rispetto alla loro mancanza.

Gli effetti opposti nell’organismo a seguito del consumo del pomodoro e del basilico

Un altro motivo per cui non si dovrebbero mangiare basilico e pomodori insieme è che hanno effetti opposti sull’organismo quando vengono consumati insieme. Quando basilico crudo e pomodoro vengono consumati insieme, hanno un effetto negativo sull’organismo a causa della loro natura altamente acida.

Il basilico e i pomodori hanno un livello di PH pari a 4,1 e 4,3 rispettivamente. Un livello di PH inferiore a 7,0 è considerato acido, mentre un livello di PH superiore a 7,0 è alcalino. Il corpo è naturalmente leggermente alcalino e la maggior parte delle diete salutari mira a mantenerlo tale. Il consumo di alimenti altamente acidi in grandi quantità può avere effetti negativi sull’organismo, come indigestione, irritazione dello stomaco, malessere generale, diarrea e nausea.