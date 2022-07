La definizione di umanità definisce la nostra specie, ma più nello specifico tutta una serie di fattori che identificano le varie sensibilità, che sono presenti nella maggior parte di noi. Concetti come l’empatia, l’altruismo e la carità definiscono quindi una persona “buona” secondo praticamente ogni forma di religione e cultura. Se lo sviluppo di queste sensibilità è largamente una questione morale, diventa evidente costatare che alcune personalità dimostrano una certa tendenza spiccata ad esserlo nativamente: i segni zodiacali più caritatevoli sono quelli che con più naturalezza si fermano ad aiutare gli altri semplicemente mossi d “moti morali”. Quali sono?

Conosci i segni più caritatevoli? Sono questi 3, secondo lo zodiaco

Leone

Anche se solitamente “scappa” dai contesti che lo fanno stare male moralmente e sentimentalmente, Leone è considerabile un segno “buono” anche se ingenuo ma dotato sicuramente di grande cuore ed empatia. Non si fa problemi a “farsi in 4” quando necessario per aiutare qualcuno.

Bilancia

Apparentemente più distaccati, i Bilancia si fanno notare tra gli altri segni per un modus operandi che risulta essere a tratti insospettabilmente empatio e votato all’abbattere le ingiustizie e pregiudizi: non ama i proclami ma è un caritatevole attivo, che si prodiga anche in battaglie importanti.

Sagittario

Trae grande emozione e soddisfazione nell’aiutare gli altri, lo rendono un individuo migliore e sicuramente dotato di grande spirito empatico. Il ragionamento del Sagittario è semplice ma non scontato, segue la legge del karma anche senza saperlo. Chi si comporta male, secondo la sua opinione prima o poi dovrà fare i conti con questo concetto.