Il concetto di stravagante è indubbiamente molto personale, ma indica in modo spesso generico l’eccentricità, la stranezza, un comportamento o qualsiasi altro atteggiamento considerabile “fuori dagli schemi” ed in qualche modo estroso ed evidente. Come detto, è un concetto che spesso nasce per far parlare di se, e per esprimere un messaggio o un portamento. Essere stravagante “puro” risulta essere comunque decisamente più efficace ed interessante quando è percepito come “vero” e non impostato. Anche tra gli uomini esistono diverse forme di personalità stravaganti, sintetizzate dai seguenti segni zodiacali.

Ecco gli uomini più stravaganti secondo lo zodiaco. Li conosci?

Gemelli

Non si considera mai “migliore” di altri, ma fondamentalmente non capisce perchè dovrebbe adattarsi a dei canoni di comportamento ed estetici nel quale non si rispecchia. Gemelli è molto genuino e per questo motivo è orgoglioso della propria “stravaganza”.

Acquario

L’uomo Acquario è sempre coerente con se stesso e nonostante venga considerato il perfetto influencer già da prima della coniazione del termine stesso, difficilmente appare artificioso. E’ pur vero che ama molto le attenzioni, e risulta molto efficace nel modo di vestire che è proprio stravagante ed in alcuni casi, provocatorio.

Bilancia

Bilancia ha numerosi talenti ma in ogni suo comportamento mette sempre molto della propria personalità. A tratti è formale al 100 %, in altre circostanze è considerabile sempre stravagante soprautto nel modo di porsi. E’ molto originale e indubbiamente unico come segno, anche se questa tendenza la evidenzia solo con i propri cari o con chi può fidarsi.