Sbagliando s’impara è un concetto che impariamo fin dall’infanzia ma che sembra non entrare nella mentalità di tantissime persone, per vari motivi. Se un errore, una valutazione sbagliata sono fattori che possono effettivamente portarci ad un insegnamento anche importante, alcuni individui non sembrano comprendere appieno il concetto ed hanno bisogno di “sbattere il muso” in più di un occasione per capire come comportarsi. Mentre alcuni segni zodiacali, corrispondenti a diverse forme caratteriali sono decisamente “di coccio” e non imparano mai!

Ecco i segni che “non imparano mai”! Quali sono?

Gemelli

Non è che non capiscono dove stanno sbagliando ma la mente dei Gemelli funziona come se fosse a breve termine, nei confronti di un errore: sostanzialmente comprendono l’origine del problema ma non vanno oltre, e si “resettano”. Possono apparire irresponsabili e ottusi ma non c’è realmente niente di vero in tutto ciò. Deve arrivarci con tanta pazienza e costanza a capire l’origine dei propri errori.

Capricorno

Sono decisamente duri di comprendorio ma questo è costituito da una resistenza pre esistente nella loro psiche. Infatti sono più “aperti” alla comprensione se non sono messi davanti all’errore ma se ci arrivano da soli. In questo caso per ottenere qualche risultato è importante per l’appunto, “lasciarli soli”.

Acquario

Non troppo diverso l’Acquario che semplicemente sembra impigrirsi molto quando c’è bisogno di comprendere l’origine di un problema, anche di facile risoluzione. La loro è una forma di pigrizia intellettuale, qualcosa di parzialmente controllato da parte loro. Ecco perchè sono quelli che “danno più fastidio”.