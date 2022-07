L’agressività viene solitamente intesa come un atteggiamento violento che può trasparire attraverso le parole, i gesti ma anche le idee le azioni. Spesso viene associata ad un modo di fare violento o comunque poco controllato ma è possibile anche avere un atteggiamento agressivo senza muovere un muscolo. L’aggressività può avere varie forme e cause ma alcune persone sembrano essere decisamente più associate a questo atteggiamento, e solitamente questa condizione è associata a segni molto specifici. Quali sono i segni aggressivi per eccellenza?

Ecco i segni più aggressivi secondo lo zodiaco. C’è il tuo segno?

Leone

Anche il bonario e simpatico Leone in lista? Assolutamente si, perchè come recita un detta un detto parteneopeo, è molto semplice apparire sempre sereni e tranquilli (tradotto quando le cose sono facili, siamo tutti bravi, ma le reali capacità si vedono nei momenti difficili). Leone fa parte di quella categoria di persone che non appena percepisce che qualcosa non va secondo i propri canoni, è il primo a scagliarsi fisicamente e verbalmente.

Scorpione

E’ un aggressivo non sempre evidente, anzi, spesso opta per una strategia verbale poco evidente ma molto pungente. Scorpione non transige su alcune cose, come l’onestà e la coerenza, e quando si trova diventa aggressivo, con dei “picchi” di umore evidenziati. Ma sono sopratutto le parole ad essere più impattanti: Scorpione è un segno che non le manda a dire.

Ariete

Rappresenta l’archetipo del “dolce ma forte”: Ariete è molto spontaneo quindi vederlo sbroccare un po’ non è una sorpresa visto che lascia diversi indizi prima che “esploda”. Tuttavia l’aggressività dell’Ariete è sempre controllata e mirata e non appare mai fuori controllo.