Ecco le piante e gli arbusti da potare dal 14 luglio: la lista completa

Le piante e gli arbusti da potare dal 14 luglio in poi sono quelle che hanno già fiorito e donato la parte fruttifera. Per quanto riguarda gli arbusti stiamo parlando di ribes rossi e bianchi, lamponi, mirtilli e fragole. In questo periodo stanno iniziando invece a dare i primi frutti le more per cui non vanno potate.

Per quanto riguarda le piante, invece, consideriamo quelle da frutta da potare che sono: gli albicocchi, i ciliegi, i fichi, le prugne e le susine. A meno che la stagione non sia in ritardo e stiano producendo frutti proprio in questo periodo. In ogni caso possiamo controllare e aggiustare il profilo estetico e salutare della pianta.

Ti potrebbe interessare: Ecco il trucco per avere capi profumati più a lungo dopo il lavaggio

Gli arbusti da potare da metà luglio in poi

Se non l’abbiamo già fatto o se la stagione è rallentata, dobbiamo procedere alla potatura delle piante dedite alla fruttificazione dei frutti selvatici. Alcune fra le varietà sopra citate continueranno il loro processo di fruttificazione ancora per qualche mese ma hanno comunque bisogno di una regolata.

Fra queste ci sono proprio le fragole. Le piante non hanno ancora terminato di donare i loro gustosi frutti ma necessitano di essere revisionate per evitare che ci possano essere degli attacchi parassitari in corso. Per questo sono da eliminare le parti secche o danneggiate o quelle che a causa di una commistione acqua e umidità sono marcite.

I lamponi, invece, torneranno con la seconda fase di fruttificazione in settembre quindi se non lo abbiamo già fatto procediamo a tagliare tutti i rami che non hanno prodotti frutti o che si sono seccate. In questo frangente di tempo la pianta si assesterà e sarà pronta per la seconda ondata di produzione di frutta. Anche i ribes rossi e bianchi hanno già dato: via libera alla potatura delle parti secche.

Lo stesso discorso vale per i mirtilli, in quanto arbusti da potare, vanno controllati ed eliminate le parti danneggiate. Se la fruttificazione non è ancora avvenuta attendiamo il prossimo mese per intervenire. Il mirtillo è una pianta che fruttifica in maniera diversa in base all’ambiente in cui è collocata per cui va adattata di seguito anche la potatura.

Piante da potare in luglio

Per le piante da frutto di luglio da potare dobbiamo fare solo una potatura leggera e lasciare quella più massiccia in autunno o all’inizio della primavera. Nel frattempo possiamo considerare e valutare quali sono i rami da tagliare, qualora ve ne fosse la necessità. Ma lasciamoli ancora stare al momento, almeno fino a quando hanno le foglie.

Eliminiamo i frutti che non abbiamo mangiato così che non restino ad attirare insetti e tagliamo i rami più piccoli che potremmo aver danneggiato. Togliamo anche quelli secchi che non servono a niente alla pianta. Controlliamo che non ci siano attacchi parassitari o funghi in fase di prolificazione. Se le piante sono minacciate prepariamo del fertilizzante così da cancellare subito il problema prima che si diffonda e sia troppo tardi. Basta usare dei prodotti naturali come una soluzione acqua e macerato di ortica o acqua e pepe di cayenna.