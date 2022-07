Ecco perché i gatti scappano dalla lettiera dopo aver fatto i bisogni

Chi ha un gatto in casa sa quanto il nostro felino sia molto attento alla pulizia. Considerato da molti come “il più pulito degli animali”, il gatto gode di una buona reputazione. Essendo molto indipendente, quando ne sentirà la necessità andrà a fare i suoi bisogni fisiologici nella lettiera. Ma avete notato che, una volta terminato, scappano? Perché? Scopriamo di più.

Un vero cacciatore

Molto spesso si ci è chiesti il perché di questa stranezza. Secondo alcuni ci sarebbe una spiegazione nettamente scientifica, basato sugli istinti che questi piccoli felini conservano da quando erano ancora gatti selvatici non addomesticati dall’uomo. Sembrerebbe che questa insolita abitudine derivi dal fatto che il gatto è un vero e proprio predatore, abituato a cacciare uccelli, roditori e piccole bestie. Ma non solo è un predatore, a sua volta lo è anche lui per gli animali molto più grandi di lui. Infatti, in natura, l’odore delle feci potrebbe attirare i predatori. Per questo il micio tenderebbe a fuggire appena finito di fare la cacca, proprio per salvarsi da pericolosi attacchi di animali che cercano di dargli la caccia.

Un problema di salute

Esistono anche delle ragioni per la quale il vostro gatto fugga una volta finiti i suoi bisogni. Il motivo è strettamente legato alla sua salute e al suo benessere. Secondo gli esperti, infatti, i gatti fuggono dopo aver usato la lettiera perché si sentono a disagio dopo aver fatto la cacca o la pipì: un disagio che dipende, nella maggior parte dei casi, da un problema di natura medica come ad esempio infezioni alle vie urinarie del felino, o problemi di infiammazione al carico del colon o del retto. Ecco perché è sempre meglio rivolgersi al veterinario qualora qualcosa non dovesse andare. I problemi dovuti alle infezioni del tratto urinario, infatti, possono avere conseguenze anche gravi che vanno ben oltre fastidi meno invasivi, come ad esempio la cistite.

Infastidito da qualcosa

Infine ci sarebbe un terzo e ultimo motivo per la quale il vostro gatto scappi dalla sua lettiera. Il motivo in questo caso è banale, ma potrebbe essere infastidito da qualcosa che c’è all’interno della lettiera. Ad esempio una fonte luminosa fastidiosa, un rumore assordante, un odore ostico. Oppure ancora potrebbe non piacergli l’odore o la consistenza della sabbia della lettiera. Molto importante è essere certi di posizionale la lettiera in un luogo adatto, dove il vostro gatto si trovi in piena sintonia e armonia con l’ambiente.