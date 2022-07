Se soffrite di picchi di colesterolo alto allora seguite i nostri consigli su cosa mangiare per non far innalzare troppo questi livelli. Partiamo prima con lo spiegare che cos’è il colesterolo e perché si innalza. Il colesterolo è un grasso che troviamo nel sangue che viene in gran parte prodotto dall’organismo, mentre in ridotta parte viene inserito con la dieta.

Mentre, in misure fisiologiche, il colesterolo è implicato in diversi processi fondamentali per il funzionamento dell’organismo, quando è presente in quantità sovrabbondante rappresenta uno dei fattori di pericolo maggiori per le malattie cardiache.

Il colesterolo in abbondanza, infatti, tende a collocarsi sulle pareti delle arterie, causando la formazione di lesioni che le infoltiscono e le irrigidiscono. Questo processo, chiamato aterosclerosi, può portare nel tempo alla formazione di placche vere e proprie, che ostacolano, o bloccano del tutto, il flusso sanguigno, con derivati rischi a carico del sistema cardiovascolare.

Diverse cause sono legate al suo aumento. Tra queste si possono elencare: sovrappeso, obesità, un’alimentazione non sana, l’abitudine al fumo e la mancanza di attività fisica. Diverse malattie metaboliche, come il diabete, sono spesso legate a ipercolesterolemia. Alcuni individui sono invece geneticamente predisposti a sviluppare l’ipercolesterolemia: è una condizione nota come “ipercolesterolemia ereditaria o familiare” ed è associata ad una serie di cambiamenti genetici.

Gli alimenti più dannosi per il colesterolo: nuova lista dell’estate 2022

I primi alimenti contro il colesterolo che vi elenchiamo sono: cereali, legumi e vegetali. Questi alimenti, difatti, non contengono colesterolo e aiutano a diminuire i livelli di quello in eccesso. I vegetali ricchi di fibre cooperano anche a ridurre l’assorbimento del colesterolo alimentare a livello intestinale. Via libera anche al pesce.

Il consumo almeno 2 o 3 volte alla settimana è molto raccomandato a chi ha problemi di colesterolo alto grazie alla peculiare composizione del suo grasso. Va però rammentato che sono da prediligere cotture alla griglia, al cartoccio o al vapore, mentre la frittura è totalmente da evitare.

Quanto al consumo di molluschi e crostacei, non deve essere maggiore di una volta la settimana. Infine si può mangiare liberamente la carne, sia rossa che bianca, vanno preferiti, però, i tagli magri. Quindi ecco la lista degli alimenti che possono aiutarci in questa lotta contro i picchi.