Per conquistare una donna bisogna farla ridere, è un vecchio detto ma non così lontano dal vero, anzi in molti casi è prorpio così. In generale l’ironia è una dimostrazione della capacità di far ridere ma anche riflettere su una condizione che è “portata avanti” affermando il contrario di ciò che si pensa con lo scopo di ridicolizzare o sottolineare concetti per provocare una reazione, negli intenti una risata. Insomma gli uomini ironici sono tendenzialmente quelli che fanno più “breccia” tra amici ma anche nei contesti sentimentali. Quali sono questi uomini secondo lo zodiaco?

Gli uomini più ironici dello zodiaco, li conosci?

Sagittario

L’uomo Sagittario non è mai “piccato” verso qualcuno ma fa largo uso dell’ironia sopratutto dell’autoironia: ama mettersi allo stesso livello degli altri sopratutto per mettere e far sentire tutti a proprio agio. Uomo amabile e disponibile anche per questa carattersitica che lo contraddistingue.

Bilancia

Non scatena fragorose risate riesce a regalare più di qualche sorriso con poche e semplici parole. Bilancia sfrutta l’ironia per sviluppare messaggi e sensazioni pur non dicendo apertamente ciò che pensa. Proprio questo tratto permette a Bilancia di essere estremamente comunicativo.

Gemelli

Hanno la capacità di sovvertire le sorti di una situazione facendo uso dell’ironia, che viene utilizzata molto spesso dagli uomini nati sotto questo segno zodiacale. Gemelli ha il vantaggio di avere una personalità poliedrica e duttile, ecco perchè il suo livello di ironia può essere decisamente “leggero” oppure molto “agressivo” a seconda dei momenti e senza mai ferire oppure offendere nessuno.