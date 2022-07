L’albero di limone, che tutti noi amiamo, è nativo dell’India e dell’Indocina, è una pianta sempreverde come gli altri agrumi della famiglia delle Rutacee, ed ha un certo valore ornamentale. A differenza degli altri fruttiferi, questa varietà è piò rifiorire di nuovo e produce più volte durante l’anno, offrendo quindi più raccolti. I limoni botanicamente è un esperidio, ha conformazione ellittica, è di colore giallo e mostra una punta chiamata “umbone”.

La buccia è compatta ed è piena di ghiandole che racchiudono olii essenziali molto odorosi. La pianta del limone può raggiungere un’altezza massima di 6 metri, ha rami a crescita un po’ non regolari e spinosi e pur con qualche vincolo climatico, può essere seminata con una abbastanza facilità anche in modo biologico.

Ti potrebbe interessare: Gli scarafaggi possono essere allontanati in questo modo naturale: ecco quale

I limoni cresceranno rigogliosi usando questo legume come concime: ecco quale

Oggi vi parleremo anche di un metodo incredibile per concimare in maniera totalmente naturale tutte le nostre piante, compresa la nostra amata pianta di limone, e per fare ciò utilizzeremo un legume molto conosciuto, i lupini. I lupini, per chi non lo sapesse, sono i semi di una pianta da cui appunto prendono tale nome.

Concimare con i lupini ci assicura una fertilizzazione interamente naturale, poiché come già detto, questi semi provengono da una pianta leguminosa e quindi originata dalla nostra terra. Oltre a questo fattore concimare con i lupini cagiona tanti benefici alle nostre future coltivazioni. Il lupino di fatto racchiude al suo interno una grande misura di azoto.

Come ben si sa l’azoto è molto importante per il terreno e proprio l’unione del lupino con il terreno fa rilasciare queste quantità di gas. Un’altra importante peculiarità del lupino è quella di rilasciare azoto in maniera lenta. Il suo rilascio è infatti a lenta cessione e in questo modo si facilitala miglior crescita delle nostre piante. I lupini oltre alla presenza di azoto, hanno delle qualità biologiche che hanno portato alla esibizione che proprio questi piccoli legumi arrecano numerosi benefici al terreno.

I lupini quindi, efficacemente macinati, svolgono una fondamentale funzione al terreno, ovvero quella funzione definita ammendante, che in altri termini significa semplicemente che la loro presenza perfeziona le caratteristiche del terreno, specialmente quelle fisico e chimiche. Quindi si farete uso di questo incredibile legume avrete una crescita incredibile e naturale della vostra pianta di limone.