Per ISEE si intende Indicatore della Situazione Economica Equivalente. Si usa per stimare le condizioni economica di tutte le famiglie italiane. Per richiedere bonus, agevolazioni o aiuti, si deve per forza richiedere prima questa domanda. Infatti, alcuni bonus, possono essere erogati, solo se si ha un certo valore di ISEE.

Il Sistema Informativo ISEE (SII) è scrutato da chi deve verificare le informazioni che si ricevono per poi decidere se può essere concesso il bonus o no. Abbiamo poi la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), il quale è un documento, che include tutto il il reddito e il patrimonio dell’intera famiglia. Il documento ha validità dal giorno in cui si richiede fino al 31 dicembre di quell’anno. Richiedere la domanda é semplice, si può fare al Comune, da casa (quindi online), ma anche all’INPS, al CAF o attraverso il commercialista.

I dati della DSU, sono quasi tutti auto-dichiarati, mentre quelli che non sono dichiarati, vengono “trovati” automaticamente dall’Agenzia delle Entrate e da INPS.

ISEE, come calcolarlo in modo facile e veloce? Ecco la guida

Come abbiamo detto, per calcolare e richiedere l’ISEE, ci sono diversi metodi tra cui da casa, online. Bisogna comunque ricordarsi che i dati dichiarati sono una responsabilità della persona che fa la domanda.

Per chiedere l’ISEE online:

Bisogna innanzitutto, avere a portata di mano alcuni documenti fondamentali. Tra cui i documenti d’identità e i codici fiscali dell’intera famiglia. Serve poi lo stato di famiglia, che sarebbe un documento che racchiude i componenti del nucleo familiare. Inoltre, serve anche la dichiarazione dei redditi del nucleo familiare. Si devono poi dichiarare anche le case di proprietà o in affitto e anche gli estratti conti delle banche e i patrimoni posseduti da tutti i componenti della famiglia.

Dopo aver preparato tutti questi documenti, si deve andare nell’area personale dell’INPS, in cui si può entrare con Spid ma anche con altre credenziali. Si deve poi cercare ‘ISEE’, per poi cliccare su acquisizione. Dopo aver compilato tutti i dati, basterà si cliccare conferma e attesta. Dopo i controlli l’ISEE si potrà trovare nella sezione consultazione.