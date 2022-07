La camminata veloce è più efficace della corsa contro la cellulite: lo studio

La cellulite è uno degli inestetismi più odiati dalle donne, assieme alle smagliature. La pelle a buccia d’arancia che si crea sulle cosce e sui glutei è uno dei tanti disagi che rendono le donne insicure e non le fanno sentire a proprio agio.

Ci sono tanti prodotti in giro a detta “miracolosi” che possono eliminare il problema, ma alla fine non risolvono granché. Per farlo si devono fare degli esercizi specifici; molti dicono che anche correre non va bene per correggere questa situazione. Vediamo cosa dicono gli esperti in merito. Pare che la camminata veloce sia una soluzione eccellente.

L’attività fisica è fondamentale contro la cellulite, ma bisogna scegliere anche quella giusta. La corsa non è l’ideale per combatterla. Perché il movimento di frenata, ossia l’impatto sul suolo, provoca la spinta del sangue lungo le pareti e quindi i vasi sanguigni si gonfiano. La conseguenza è il ristagno dei liquidi e ciò provoca cellulite. Così spiegano gli esperti, quindi meglio evitare la corsa. Stessa cosa per la pallavolo o per il tennis.

Ma quali sono gli sport migliori?

Escludendo la corsa, la pallavolo e il tennis, facciamo il punto degli sport migliori per combattere quest’inestetismo.

Le attività fisiche anticellulite sono quelle aerobiche, con esercizi a bassa intensità. Per i risultati bisogna comunque avere costanza nell’allenamento per vedere risultati.

le più efficaci sono:

camminata veloce: un ora per tre volte a settimana, è ottima per rassodare i muscoli e migliorare la pressione sanguigna. Inoltre ossigena i tessuti e favorisce il ristagno dei liquidi senza provocare ritenzione.

bicicletta e cyclette: entrambe se fatte con costanza possono migliorare il tono dei muscoli ed evitare il gonfiore delle gambe

zumba: un ottima attività areobica capace di rassodare, far bruciare le calorie ed eliminare la cellulite.

yoga: aiuta a rilassare l’organismo e soprattutto a correggere la postura. Inoltre favorisce anche la fuoriuscita di tossine e liquidi in eccesso.

pilates: stessa cosa per il pilates; aiuta a correggere la postura e rassoda i muscoli.

I benefici della camminata veloce