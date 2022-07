Le uova di insetti si trovano in questi punti della casa: attenzione

Potrebbe capitare a chiunque di ricevere in casa ospiti non desiderati come gli insetti. Ci sono insetti che si insinuano nelle nostre case magari in esplorazione e poi vi si trovano talmente bene che decidono di trasferirsi lì. In questo caso saremmo costretti ad intervenire.

Come riconoscerle

Per saper riconoscere le uova di insetti, non solo è necessario sapere che forma e che caratteristiche hanno ma serve anche avere una buona vista e soprattutto un po’ di malizia. Molto spesso è necessario seguire l’insetto in questione per vedere dove si nasconde e agire nel luogo indicato. Una delle cose da fare è quella di agire tempestivamente. Le uova di uno scarafaggio, ad esempio, vengono depositate all’interno dell’ooteca che può essere descritta come un contenitore dove trovano spazio circa una cinquantina di uova. Ogni volta la femmina di questo insetto arriva a deporre fino a 60 ooteche e tempo massimo 80 giorni avviene la schiusa, la vera invasione. Queste ottiche hanno la forma di un chicco di riso ma sono un po’ più grandi, arrivano ad ad 1 centimetro di lunghezza e non sono di colore chiaro ma di un marrone scuro e non del tutto omogeneo.

Dove posso trovarle

Le ooteche non sono ancorate al suolo e volendo possono essere spostare dall’aria, ma gli scarafaggi le depongono in angoli riparati e bui, vicino a fonti di calore e di cibo. La cucina potrebbe essere il posto ideale per una femmina ma piacciono molto anche le zone vicino all’immondizia oppure in zone degli armadi e dei cassetti che meno utilizziamo. E’ importante sapere anche che le ooteche assomigliano molto alle feci di questi stessi animali.

Come eliminarle

E’ chiaro che dal momento in cui riusciamo a trovare le uova di un insetto, come uno scarafaggio, in casa, dobbiamo subito intervenire per eliminarle. Se non agiamo tempestivamente rischiamo di vivere nell’incubo che si schiudano trasformando la nostra casa nella loro reggia. La maggior parte dei prodotti che troviamo al supermercato ci risulterebbe inutile. I prodotti in commercio sono rimedi adatti ad eliminare l’insetto una volta adulto e non alle sue uova. L’unica soluzione è quella di rimuoverle manualmente e distruggerle. Non basta gettarle perché nessuno ci assicura che non si schiudano lì dove le abbiamo depositate tornando ad abitare nelle nostre stanze appena in grado di muoversi. Rimuoviamo, quindi, eliminiamo definitivamente, e non scordiamoci di disinfettare tutta la zona del ritrovamento anche controllando che non ce ne siano delle altre nei dintorni.