L’olio extravergine si usa per tante attività domestiche, non solo culinarie: ecco quali

L’olio extra vergine di oliva si può usare per tante attività domestiche e non solo in cucina. Oltre a essere un ingrediente presente in ogni dispensa italiana, l’olio extravergine è un prodotto dalle innumerevoli proprietà e benefici. Ecco perché il suo uso può sconfinare dalla cucina, per entrare in altri ambiti, come la pulizia della casa o la cosmesi. Sei curioso di scoprire cosa puoi fare con l’olio extravergine?

Olio extravergine di oliva: come usarlo in casa

Le proprietà e i benefici dell’olio extravergine di oliva sono conosciute fino dall’antichità. Gli antichi romani usavano preparare impacchi e balsami a base di olio. Il suo prestigio in cucina è noto a tutti, ma pochi sanno che l’olio extravergine può essere utilizzato in modo efficace anche nelle attività domestiche.

Se hai una confezione di olio extravergine vecchio, privo ormai delle sue caratteristiche organolettiche, potresti riutilizzarlo in maniera alternativa, per le pulizie della casa ad esempio.

Olio extravergine come carburante per lampadine

Lo facevano gli antichi, puoi provare anche tu a creare una lampada a olio. Se non vuoi acquistarne una nei negozi, potrai procurarti un semplice bicchiere di vetro. Riempilo per metà di olio e metà di acqua, aggiungi uno stoppino galleggiante da accendere.

Utile per lucidare i mobili in legno

Ecco un modo alternativo per usare l’olio extravergine in casa. Versa un po’ di olio su un panno morbido e poi passalo delicatamente sulle superfici di legno. Se vuoi rendere la soluzione ancora più efficace, potrai unire alcune gocce di succo di limone: un vero toccasana per i tuoi mobili in legno!

L’olio di oliva rimuove la vernice e gli adesivi

Se hai sgradevoli residui di vernice in casa, dopo aver pitturato le pareti, potrai rimuoverli usando l’olio extravergine di oliva. Versane un po’ su un panno, aggiungi zucchero e sale e vedrai le macchie di vernice sparire in un batter d’occhio. Se, invece, vuoi togliere i resti di un adesivo da una superficie, ti converrà versare poche gocce di olio e fare agire per qualche minuto. L’adesivo si staccherà con estrema facilità.

Lubrifica le cerniere di porte e finestre

Utilizzare l’olio extravergine nelle attività domestiche permette tante soluzioni utili e creative. Vuoi risolvere il problema del fastidioso cigolio di una porta? Ti basterà versare alcune gocce di olio d’oliva su un batuffolo di cotone e strofinarlo sulla cerniera.

L’olio di oliva lucida le scarpe alla perfezione

L’olio di oliva vecchio, anziché buttarlo, può servire per lucidare le scarpe di cuoio e farle tornare splendenti come fossero appena comprate. Sarà sufficiente versare qualche goccia su un panno morbido e passarlo sulle tue calzature di pelle.