Da quando il lavaggio dei capi è diventato effettuabile con una gamma di prodotti e strumenti sempre più avanzati, la situazione è decisamente migliorata ma è stata resa anche più complessa da vari punti di vista perchè la gamma di detersivi e prodotti specificamente adibiti alla pulizia di specifici capi è con il tempo aumentata. Con l’utilizzo della lavatrice che è diventato un elemento indispensabile in tutte le case italiane, fare il bucato è diventato decisamente semplice ma sono stati sviluppati una serie di trucchi e indicazioni anche piuttosto precise. In generale ciò è sempre riportato sull’etichetta sia dell’oggetto da lavare, ma anche semplicemente sul detersivo. Per alcune tipologie la situazione è complicata: come vanno lavate le lenzuola e a che temperatura?

Nessuno lo sa, ma esiste la temperatura ideale per lavare le lenzuola: ecco quale

Dipende da vari fattori, in primis dal tessuto utilizzato per la creazione delle stesse: infatti si tratta di oggetti solitamente piuttosto grandi e che in molti casi, sopratutto in caso di macchie particolarmente difficili da rimuovere.

Se ad esempio dobbiamo lavare lenzuola fatte di lino queste dovrebbero devono essere lavate a una temperatura intorno ai 40 gradi, al massimo 55-60 gradi, anche se a seconda della “durezza” dell’acqua (ossia la quantità di calcare presente) sono molti a consigliare di non superare i 35 gradi. 40 gradi anche per la seta che deve essere considerato il limite massimo di temperatura, oltre infatti il tessuto si rovina quasi subito. Il cotone è più resistente ma meglio “restare” sui 40 gradi, fino a 50-60 se lo sporco è particolarmente ostinato.

Se dobbiamo disinfettare e lavare delle lenzuola colorate, allora è più opportuno un lavaggio a 40 °C. Per le lenzuola in seta data la natura delicata meglio pre lavare a mano e poi un ciclo per capi delicati a 30 °C, a freddo e senza usare la centrifuga.