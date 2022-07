Quando arriviamo ad una certa età ci accorgiamo in maniera piuttosto netta che il nostro metabolismo non è più in grado di digerire e smaltire più come prima i vari cibi che mangiamo.

Difatti non è certo un segreto il fatto che, con l’avanzare dell’età il metabolismo cambi, riducendo i processi fisiologici che mettono in moto il nostro metabolismo. Dopo i 40 anni si tende infatti ad avere più complessità nel perdere peso e a smaltire meno agevolmente le calorie assunte in un qualunque pasto. Non si tratta di una malattia, e neanche di un problema.

É soltanto il nostro corpo che rallenta il ritmo e sceglie per sé di prendersela con più calma. L’alimentazione dopo i 40 anni introduce nelle nostre abitudini alimentari dei cibi tanto gustosi e piacevoli, che non sempre siamo abituati a mangiare. Ingrosseremo l’apporto proteico assumendone una misura moderata ad ogni pasto, limitando invece l’assunzione di carboidrati ad un unico pasto, se possibile colazione o pranzo.

Nessuno lo sa, ma questi cibi fanno male se hai più di 40 anni: ecco quali

Gli alimenti che possono iniziare a indicare un problema per la nostra forma fisica sono evidenziati da tutti i cibi molto grassi, zuccherati e ricchi di colesterolo. Evitiamo dunque insaccati, burro, cibo fritto, e dolci nei quali l’apporto di zucchero non sia molto contenuto. L’alimentazione dopo i 40 anni obbliga a diminuire ma non eliminare i carboidrati, impiegando qualche attenzione in più.

Ad esempio prediligiamo un solo pasto nella giornata in cui mangiarli, evitando di mangiarli a cena. Per la colazione consigliamo fette biscottate integrali, gallette di riso e mais, pane integrale. Per il pranzo riso integrale, pasta integrale, quinoa, germogli di soia o patate lesse. É ottimo anche il latte parzialmente scremato o lo yogurt.

A pranzo e cena possiamo scegliere tra molte possibilità, quali ricotta, parmigiano, legumi, pesce fresco, tofu, seitan, carni magre di pollo o tacchino e carne magra di vitello. Evitiamo il più possibile lo zucchero raffinato per dolcificare il caffè ed i dolci troppo zuccherati.

Quindi vi abbiamo elencato i cibi migliori e quelli da evitare se siete arrivati alla soglia dei 40 anni. Importante è seguire almeno parte di ciò che abbiamo appena detto, perché può realmente essere l’alimentazione giusta una marcia in più per le nostre giornate.