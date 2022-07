Notizia flash 2022: ecco la lista ufficiale delle spiagge italiane bandiera blu

Come ogni anno è arrivato il momento in cui la Foundation for Environmental Education (FEE), ha rilasciato la lista delle spiagge Bandiera Blu. Si tratterebbero delle spiagge e dei mari che si distinguono per eccellenza ambientale e cura dell’arredo urbano e marino. In totale sono state premiate 427 spiagge italiane. Questo conferma come l’Italia sia assolutamente da considerare ai primi posti quando si parla di mare e spiagge. Qui vi riportiamo alcune delle più belle spiagge dei primi 3 classificati.

Liguria: si conferma al primo posto

La prima postazione viene rilasciata ancora una volta alla Liguria con 32 Bandiere Blu. Da 13 anni, la Liguria è la regina del mare italiano. Al primo posto della classifica delle regioni con più Bandiere Blu. Tantissime conferme: ben 32 località, dal Golfo dei Poeti a quello del Tigullio, dalla Riviera delle Palme e quella dei Fiori, fino all’estremo Ponente, che anche quest’anno hanno superato l’esame delle acque balneabili e soddisfatto i tanti criteri per l’assegnazione del riconoscimento. Fra questi vi è efficienza della depurazione e della gestione dei rifiuti, le aree pedonali, piste ciclabili, arredo urbano, aree verdi, servizi in spiaggia.

Toscana

La Toscana si piazza per quest’anno al secondo posto. Sono 18 i comuni toscani, e 35 le spiagge, premiati quest’anno per il loro mare cristallino, i servizi eccellenti, l’impegno per la tutela dell’ambiente. Nel complesso è stato un buon risultato, che ha portato la regione a salire dal terzo al secondo posto. Fra le spiagge premiate ricordiamo Grosseto, il capoluogo della Maremma ha ottenuto il riconoscimento della FEE per le spiagge di Marina di Grosseto e di Principina a Mare. Quest’ultima, una lunga distesa di sabbia fine, segna l’inizio del Parco Regionale della Maremma, il primo parco istituito in Toscana, che si affaccia sul mar Tirreno e si estende per circa 25 km, da Principina a Mare fino a Talamone, includendo nei suoi confini spiagge, dune, macchia mediterranea, boschi di lecci e pinete, zone umide e campi coltivati.

La Campania

Anche quest’anno alla Campania viene riconosciuta la bellezza e la qualità delle sue acque. In particolare provincia di Salerno e di Napoli hanno conquistato l’ambito riconoscimento basato sulla qualità delle acque e sul rispetto dell’ambiente. Al primo posto vi sta una località con il mare pulito e virtuoso, scelto dalle tartarughe Caretta Caretta per deporvi le uova. Meraviglie archeologiche. Un centinaio di chilometri di spiagge, scogliere modellate dal vento, grotte, calette segrete, ma anche ampie spiagge ben attrezzate e accessibili a tutti: il Cilento è in testa con 12 comuni Bandiera Blu. Ma festeggia anche la Penisola Sorrentina con 4 Bandiere Blu, a cui si aggiunge quella di Positano, unica località premiata nella vicina Costiera Amalfitana: nella foto sopra, la spiaggia di Fornillo, tra i lidi premiati del borgo gioiello della Costiera.