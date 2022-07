Oroscopo domani Paolo Fox, 13 luglio 2022: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Torniamo con il nostro appuntamento astrologico di ogni giorno per raccontarvi l’oroscopo per domani di Paolo Fox mercoledì 13 luglio 2022. Il popolare astrologo de I Fatti Vostri ci svela, come sempre, alcune preziose anticipazioni riguardo il futuro e rivela i segni zodiacali più fortunati e quelli meno fortunati della giornata. Ecco le previsioni tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per domani, rivolte ad Ariete, Toro, Gemelli e Cancro.

Oroscopo domani Paolo Fox, 13 luglio: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Curioso di scoprire come sarà l’amore, il lavoro e la salute secondo le previsioni astrologiche del popolare astrologo di Rai2? Leggi il seguente oroscopo per domani, dedicato ai primi quattro segni dello zodiaco!

Oroscopo domani: Ariete

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani si preannuncia una giornata piuttosto difficile, per colpa di una Luna storta. Nelle prossime ore sarà più faticoso ragionare, anche sulle piccole cose, portare avanti tutto. Prova a non arrabbiarti al primo contrattempo! Rispetto allo scorso anno, adesso sei ripartito molto bene. Serve pazienza, non si può pensare di ottenere tuto subito.

Previsioni astrologiche domani: Toro

Domani ti aspetta una bella giornata illuminata da Luna e Marte favorevoli. Finalmente ti stai accorgendo di essere uscito dal periodo cupo e stai ritrovando la fiducia nel futuro. In amore chi ha saputo tenere in piedi la sua relazione, sarà sempre più convinto della scelta fatta. Weekend interessante per i nuovi incontri. La seconda metà di luglio avrà il sapore dell’estate, delle vacanze e di più leggerezza.

Previsioni domani Paolo Fox: Gemelli

Come anticipa l’astrologo Paolo Fox domani partiranno tre giornate particolarmente promettenti. Nelle prossime ore potresti mettere in campo tutta la tua creatività, lavorare su qualcosa di nuovo e bello incontrare qualcuno di interessante. Ottimo periodo per chi vuole di ventare protagonista del proprio futuro.

Oroscopo domani: Cancro

Domani sarà una giornata complicata. La Luna in opposizione potrebbe portare nuove tensioni e, se non farai attenzione, anche qualche discussione in famiglia. Di recente tua vita ha cambiato radicalmente rotta. Se alcune volte non ti importa un granché, ci sono dei giorni, come questo, in cui pesa parecchio, come pesa non avere risposte che aspettavi da un po’.