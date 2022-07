Oroscopo domani Paolo Fox, 13 luglio 2022: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Torniamo con il nostro appuntamento astrologico di ogni giorno per raccontarvi l’oroscopo per domani di Paolo Fox, mercoledì 13 luglio 2022. Il popolare astrologo de I Fatti Vostri ci svela, come sempre, alcune preziose anticipazioni riguardo il futuro e rivela i segni zodiacali più fortunati e quelli meno fortunati della giornata. Ecco le previsioni tratte dall’oroscopo per domani di Paolo Fox, rivolte a Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

Oroscopo domani Paolo Fox, 13 luglio: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Curioso di scoprire come sarà l’amore, il lavoro e la salute secondo le previsioni astrologiche del popolare astrologo di Rai2? Leggi il seguente oroscopo per domani, dedicato ai quattro segni centrali dello zodiaco!

Oroscopo domani: Leone

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani avrai energia e voglia di metterti in gioco. Sarai in attesa di nuove opportunità, ma hai l’assoluta certezza di stare andando incontro a un futuro molto importante. Giove in aspetto favorevole ti darà una marcia in più. Fai solo attenzione a non eccedere con la troppa sicurezza in te stesso, perché potresti commette qualche sbaglio. Intriganti i rapporti con il Sagittario, l’Ariete e i Gemelli.

Previsioni astrologiche domani Paolo Fox: Vergine

Domani potrai buttarti alle spalle definitivamente la confusione di lunedì scorso. Nei prossimi giorni potrebbero arrivare risposte importanti. Forse, però, un progetto avviato il mese scorso andrà ridimensionato per settembre. Se giugno non è stato un granché, luglio sarà molto più stimolante, specialmente a partire dal 18. In amore servirà ancora self control fino a domenica.

Previsioni domani Paolo Fox: Bilancia

Come anticipa l’astrologo Paolo Fox domani si preannuncia una giornata un po’ strana. Nelle prossime ore occorrerà particolare prudenza, perché potresti essere al centro di qualche provocazione o momenti di grande imbarazzo. E tu, invece, avresti solo voglia di startene in pace, distante da chi ha la capacità di farti irritare. Dovresti sforzarti di lasciare andare la tensione accumulata e stare alla larga da stupide polemiche. Concentrati piuttosto sul liberarti di questo senso di insicurezza interiore che ti tormenta da un po’.

Oroscopo domani: Scorpione

Domani potrai contare su una splendida Luna, poi giovedì e venerdì saranno due giornate no. Infine, il weekend ti restituirà il buonumore. Oltretutto, dalla prossima settimana avrai anche Venere attiva e potrai goderti una seconda metà di luglio più intrigante. Chissà che non ti accada qualcosa che non avresti mai pensato di fare nella tua vita. L’unico cruccio sarà dovuto a questo Marte opposto: occhio ai momenti di nervosismo!