Oroscopo Paolo Fox domani, 13 luglio 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Torniamo con il nostro appuntamento astrologico di ogni giorno per raccontarvi l’oroscopo di Paolo Fox di domani mercoledì 13 luglio 2022. Il popolare astrologo de I Fatti Vostri ci svela, come sempre, alcune preziose anticipazioni riguardo il futuro e rivela i segni zodiacali più fortunati e quelli meno fortunati della giornata. Ecco le previsioni tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per domani, rivolte a Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox domani, 13 luglio: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Curioso di scoprire come sarà l’amore, il lavoro e la salute secondo le previsioni astrologiche del popolare astrologo di Rai2? Leggi il seguente oroscopo per domani, dedicato ai quattro segni finali dello zodiaco!

Oroscopo domani: Sagittario

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani sentirai il bisogno di dire delle cose, di parlare chiaramente. In amore dovrai tenere duro fino al 18, poi sarai libero dall’opposizione di Venere. Il fatto è che tu avresti bisogno di avere al tuo fianco qualcuno che sia molto creativo, che capisca il tuo stile di vita innovativo e dinamico. Una persona che detesti la routine e con una mente particolarmente intrigante e curiosa. Cerca di essere meno esigente; a volte vorresti che tutto andasse come tu desideri.

Previsioni astrologiche Paolo Fox domani: Capricorno

Domani dovresti fermarti e fare bene i conti. Mercurio opposto potrebbe provocare qualche spesa di troppo o tante difficoltà che arriveranno insieme. Per fortuna il weekend avrà una Luna favorevole. Adesso è importante cercare di appianare ogni tensione, anche in amore, perché dalla prossima settimane le tensioni potrebbero aggravarsi e l’intolleranza crescere.

Previsioni Paolo Fox domani: Acquario

Come anticipa l’astrologo Paolo Fox domani dovrai metterti nell’ottica di andare avanti con le tue idee innovative. Anche se nel lavoro ti trovassi di fronte una persona alquanto conservatrice, che cercherà di bloccarti, tu procedi dritto per la tua strada. Weekend molto interessante dal punto di vista relazionale.

Oroscopo domani: Pesci

Domani dovresti cominciare a fare programmi per il fine settimana, perché sarà davvero molto caldo. Ora che Mercurio è favorevole potrai riprendere quota, anche nel lavoro. Oltretutto, dalla prossima settimana anche Venere tornerà attiva e permetterà un recupero importante in amore.