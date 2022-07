Parco delle Madonie: uno dei parchi più suggestivi in Italia: ecco come andare

l Parco delle Madonie è un’area naturale protetta che si estende per circa 400 chilometri quadrati nella zona centro-settentrionale della Sicilia. Questa è considerata una vera e propria oasi immersa nel verde. Conserva esemplari di fauna e di flora particolari e numerose specie arboree che crescono solo in questo territorio.

Cosa vedere nel parco

Oltre ad ospitare rare tipologie di alberi che si possono trovare solo in Sicilia, il Parco delle Madonie offre una fauna davvero particolare e aree di grande interesse geologico. Il Parco comprende anche quindici comuni che rientrano tutti nella provincia di Palermo. Alcuni di queste città sono delle località tutte da scoprire. Un esempio è quello di Geraci Siculo, un borgo caratterizzato da stradine lastricate strette e tortuose. Interessante sarà scoprire di più sul gorgo, la cui storia è legata a quella della famiglia Ventimiglia. Il parco è anche un’area che custodisce un ottimo patrimonio enogastronomico che si basa sui prodotti tipici di queste zone come le albicocche di Scillato e tipici formaggi siciliani realizzati grazie agli allevamenti di pecora e capra.

Una passeggiata nel verde

Il Parco delle Madonie è un luogo di grande fascino per cui sono in molti a rinunciare a qualche giorno di mare per immergersi nel verde della natura e nella tranquillità del parco. Ci sono numerosi sentieri, alcuni molto facili e adatti alle famiglie con bambini altri più difficili, che consentono di trascorrere serene giornate immersi nel verde. Ci sono itinerari, poi, che si prestano ad essere percorsi in bici mentre altri sono adatti al nordic walking o alle uscite a cavallo. Tra i percorsi escursionistici maggiormente consigliati c’è il trekking delle Madonie che partendo da Polizzi Generosa si estende per circa 80 km. Questo percorso può essere compiuto a tappe in più giorni per poter permette di ammirare dalle piccole case rurali costruite un tempo dagli abitanti ai luoghi religiosi.

Parco avventura

Nei pressi di Petralia Soprana si trova anche il Parco Avventura Madonie, un’area verde attrezzata dove potersi divertire in spensieratezza tra ponti sospesi, cavi, carrucole e itinerari che mettono alla prova l’agilità dei partecipanti. Il Parco Avventura è dotato di divertentissimi percorsi per bambini e ragazzi, che possono trascorrere una divertente giornata all’aria aperta, ma anche di sette percorsi acrobatici sugli alberi per ragazzi e per adulti.

Come arrivare al parco

Per raggiungere il parco delle Madonie avrai bisogno di munirti di un mezzo o di usufruire dei servizi offerti. Qualora tu ti stessi spostando in macchina da Palermo, ti basterà prendere l’autostrada A19 in direzione Catania ed uscire a Scillato. Una volta arrivati basterà seguire le indicazioni. Se invece state venendo da Messina, vi consigliamo di prendere l’autostrada A20 in direzione Palermo ed uscire a Castelbuono.