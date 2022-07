Perdere peso e non riprenderlo più: le nuove regole per rimanere in forma

Solo una persona su 5 riesce a mantenere il suo peso forma ideale. Perdere peso e non riprenderlo spesso è un impresa.

Oltre alla dieta e un corretto stile di vita, sarebbe ottimo avere delle regole da seguire per mantenere la forma ideale sempre senza oscillazioni di peso.

Regole per rimanere in forma

Scoprire i segreti per evitare di riprendere peso è come scoprire i segreti per ottenere la pace nel mondo. Chiunque vorrebbe sapere come fare.

Per capirlo dobbiamo affidarci come al solito alla scienza; un team di ricercatori lo ha chiesto a seimila persone ed ecco cosa ha scoperto.

Partiamo dal presupposto che il difficile non è tanto perdere peso o evitare di mollare la dieta alle prime difficoltà ma anche, una volta terminata, non riprendere le vecchie cattive abitudini.

La ricerca

Per cercare di scoprire qual è il segreto per restare aderenti alla dieta e non riprendere peso i ricercatori della California Polytechnic State University lo hanno chiesto direttamente a chi ci è riuscito: oltre seimila partecipanti di un programma televisivo americano.

Avevano perso in media 20 kg e avevano mantenuto il dimagrimento. I risultati di questa interessante indagine sono stati pubblicati sulla rivista scientifica Obesity.

Tra le varie strategie quella più ovvia e duratura è stata affrontare la dieta come una maratona, con perseveranza quindi, per avere risultati a lungo termine.

Anche il monitoraggio del peso è servito a portare avanti la dieta, prefissando un obiettivo che andava oltre la mera forma fisica ma che riusciva a cambiare lo stato di salute.

I partecipanti allo studio, sono stati capaci di considerare anche gli stop come degli step verso il loro successo e non come un fallimento. Basta tornare in carreggiata dopo un pasto eccessivo, mangiare sano e fare attività fisica e non rammaricarsi troppo.

Non avere tanti rimorsi dopo aver “sgarrato” e soprattutto farlo quando si ha la voglia di qualcosa.

Seguire una dieta di mantenimento

Una dieta di mantenimento serve per evitare che si prenda di nuovo peso. Non è una semplice dieta ipocalorica, ma un regime alimentare capace di educare la persona a mangiare in quel modo.

Questi sono alcuni esempi di piani alimentari ben bilanciati e strutturati:

Le calorie che devono essere assunte durante l’arco giornata vengono suddivise in 5-6 pasti: 3 pasti principali e 3 spuntini (metà mattina, metà pomeriggio, prima di coricarsi).

La distribuzione calorica dei pasti dovrebbe essere circa:

prima colazione 10-15%.

10-15%. Pranzo 20-30% .

20-30% . Cena 20-40%.

20-40%. 3 spuntini 5-10%.

Questa distribuzione permette di regolarizzare l’organismo al meglio, senza problemi di affaticamento cardiaco o dei reni.