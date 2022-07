Questa macchia non andrà mai più via dai tuoi capi: ecco quale

C’è questa macchia che è veramente difficile da eliminare dai tuoi capi, sebbene ce ne siano altre ancora più pericolose. La rapidità con cui si reagisce alla macchia può fare la differenza nel salvare o meno l’indumento. Fortunatamente, esistono molti trucchi e accorgimenti che possono aiutare a ridurre il rischio di macchia e ad aumentare la probabilità di eliminarla.

Gli spray antimacchia funzionano? Mah, in parte sono degli strumenti efficaci ma è difficile capire quanto macchieremo un vestito. Di certo l’azione non è fatta con volontà ma anzi, al contrario, con un certo fastidio. Per cui dovremmo spruzzare su tutti i capi degli antimacchia. Il discorso cambia con l’uso delle tovaglie: in questo caso la soluzione può essere più utile di quanto si creda.

Ma qual è la macchia peggiore? Secondo gli esperti del pulito questa macchia è la peggiore in assoluto: il vino. Non perché sia antiestetica ma perché è davvero difficile da eliminare. E anche quando sembriamo riuscirci, in realtà rimane un bruttissimo alone che con qualsiasi prodotto fatica a cancellarsi del tutto.

Questa macchia è la peggiore: il vino rosso

Una goccia di vino rosso sulla camicia bianca è uno scenario da incubo per chi odia le macchie. Ma la buona notizia è che è possibile rimuovere questa macchia se si agisce in fretta: 30 minuti dopo l’incidente, la macchia si è già formata, quindi uno dei primi passi per evitare questa macchia è bere con moderazione o prediligere il vino bianco.

Stiamo scherzando, ovviamente. L’unica cosa che possiamo fare è tamponare la macchia non appena si presenta con uno straccio pulito, senza strofinarla, per rimuovere il vino in eccesso il più rapidamente possibile. Una volta che si sarà tolto l’eccesso bisognerà strofinare con un po’ di acqua fredda e un detergente delicato.

Se ci troviamo in un ristorante, possiamo chiedere al cameriere la gentilezza di portarci un po’ di ghiaccio. Il ghiaccio aiuta a eliminare la quantità di vino che si è infiltrato all’interno del tessuto. Una volta che avremo passato bene l’acqua fredda o il cubetto di ghiaccio possiamo lavare il capo con un detergente delicato o del sapone di Marsiglia.

Prima che la macchia si asciughi del tutto dobbiamo poi aggiungere uno strato di bicarbonato di sodio, se ce l’abbiamo a disposizione, così che assorba lo sporco e disinfetti il capo. Eventualmente possiamo farlo anche una volta tornati a casa. Questa macchia non se ne va proprio? Allora ci tocca fare un lavaggio con la candeggina se si tratta di un capo bianco. Per i capi colorati dovremo ripetere i passaggi più e più volte, fino a quando anche l’alone scomparirà.

Le altre terribili macchie

Per rimuovere la macchia di ketchup, di tè o di caffè bisogna utilizzare un pretrattante o uno smacchiatore. Si può anche usare una miscela di acqua, bicarbonato di sodio e detersivo per piatti da strofinare sull’area macchiata. In alternativa, possiamo anche mettere l’indumento macchiato nel congelatore per una notte. Questo aiuterà a solidificare la macchia, rendendola più facile da rimuovere.