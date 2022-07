Le differenze caratteriali sono quelle che ci contraddistinguono, ma sono sopratutto quelle che ci rendono riconoscibili agli altri, e se un particolare tratto viene evidenziato più di altri, si viene “bollati” spesso per sempre. Se ad esempio una personalità dimostra una tendenza diffusa a scherzare, questo salta all’occhio ma di contro anche chi invece non sta stare allo scherzo viene associato proprio ad un’etichetta di “poco simpatico”. Le persone che non sanno scherzare in realtà quasi sempre hanno un senso dell’umorismo ma che solitamente è differente rispetto a quello della massa. In alcuni casi questo comportamento denota anche una mancata capacità di adattamento. Quali sono i segni che non sanno scherzare?

Questi segni zodiacali non sanno scherzare! Sai quali sono? Eccoli!

Scorpione

Il modo di scherzare dello Scorpione riflette in maniera particolare il contesto: se si trova a suo agio e sopratutto se non si sente ridicolizzato fa largo uso di ironia e sarcasmo ma al contrario diventa ombroso e “sbotta” senza problemi.

Pesci

Diverso l’atteggiamento del segno dei Pesci che è di tipo “vittimista”. Pesci infatti non controbatte ma fa semplicemente l’offeso oppure fa finta di non capire quando viene bersagliato da qualche forma di burla, anche molto leggera ed innocente.

Cancro

Non dovrebbe stupire trovarsi di fronte a Cancro in una lista del genere. Sono fragili come il cristallo e non sono soliti fare battute: di contro hanno un senso dell’umorismo molto raffinato che li porta a non saper controbattere ad una battuta. La reazione è quella di stizza, da parte del Capricorno.