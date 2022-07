Una personalità premurosa viene definita come positiva anche se in alcuni casi le eccessive attenzioni possono essere sintomo di eccessivo “appiccicume” fisico ma non solo: i premurosi sono coloro che con fare affettuoso ed interessato, danno grande importanza al concetto di far star bene chi hanno accanto, sopratutto, nella maggior parte dei casi, se si tratta di qualcuno a loro caro. Tuttavia non sempre i premurosi lo sono in maniera spontanea: può esserci anche un interesse dietro a questo atteggiamento atto a “lisciare il pelo” agli altri. Quali sono i segni premurosi per definizione?

Questi segni zodiacali sono i più premurosi in assoluto! Lo sapevi?

Bilancia

Secondo molti Bilancia ha un fare da “mamma premurosa” e ciò non è distante dal vero. Va detto che si tratta di una condizione nativa, non votata ad ottenere vantaggi di qualsiasi tipo: Bilancia sta bene solo se gli altri condividono questa sensazione e quindi trae giovamento da chi si “sente bene”.

Acquario

Differente in parte la premura dell’Acquario che è molto sensibile e potrebbe seriamentre star male solo all’idea di non poter intervenire se qualcuno è in fase di disagio o sofferenza. Acquario fa quello che fa perchè “lo sente” e se diventa genitore questo concetto aumenta a dismisura.

Cancro

Maggiormente selettivi rispetto agli altri segni, ma Cancro merita comunque un posto importante tra i premurosi. Selettivo perchè dedica le proprie cure ad un numero ristretto di persone, quindi appare “meno altruista”. Ma lo è in modo estremamente convinto anche se è un po’ assillante.